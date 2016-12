por Trupon » 18 Diciembre 2016, 19:43

Hamilton sobre Mercedes: "Siento que me han faltado al respeto"

En Abu Dabi, Hamilton ignoró las órdenes de su equipo y frenó a Rosberg

Wolff dijo después de la carrera que se enfretaba a una sanción por desobediencia

El inglés se sincera y admite que no se esperaba tal comportamiento de sus jefes

18 DIC 2016Lewis Hamilton confiesa que en el GP de Abu Dabi se sintió ofendido por su propio equipo, pues cree que Mercedes AMG no le trató con respeto en la carrera que decidió el Campeonato del Mundo a favor de su compañero Nico Rosberg.Hamilton lideró la prueba desde la salida, pero en último tercio de la misma levantó el pie del acelerador para hacer tapón. Quería que Max Verstappen y Sebastian Vettel adelantaran a Nico Rosberg, pues era la única forma de marcharse del Yas Marina como campeón del mundo.Su estrategia no agradó en absoluto a Mercedes, que le ordenó que aumentara el ritmo. En la vuelta 47, Lewis mostró su desacuerdo con un mensaje por radio: "Os sugiero que nos dejáis correr", dijo. Cuatro vueltas después, Paddy Lowe cogió el micrófono con tono autoritario. "Lewis, soy Paddy. Tenemos que aumentar el ritmo para ganar la carrera. Es una orden". "Paddy, estoy en el liderato y estoy bastante cómodo aquí", fue la respuesta del piloto.Hamilton no acató y la carrera terminó con los cuatro primeros monoplazas separados por apenas 1,5 segundos. Rosberg terminó segundo, suficiente para llevarse la corona.Todo podría haber terminado ahí, pero entonces Toto Wolff echó leña al fuego y sugirió que Lewis se enfrentaba a una reprimenda por haber desobedecido las órdenes de sus superiores.En la lógica de Hamilton, Mercedes debería haberse quedado a un lado. Debería haberse limitado a observar el desenlace del Mundial y por supuesto no atacarle en las declaraciones post-carrera. Siente que no le trataron con el respeto que merecía."Ese fue uno de los muchos momentos incómodos que hubo durante el año", cuenta al diario The Telegraph en alusión a la reacción de Toto Wolff. Preguntado por si ahora la situación ya está resuelta, responde escueto: "No, no lo está"."En última instancia, sentí que las personas que hablaron después me faltaron bastante al respeto. Uno no espera eso de aquellos que están al cargo de tanta gente".Nico Rosberg trabajó con un preparador mental durante el verano para volver más fuerte de las vacaciones. Para Hamilton, ese hecho confirma que él era el más fuerte de los dos."Yo nunca he tenido que trabajar con un preparador mental. Me tomo como un cumplido que lo dé todo. Fíjate en otros deportes: cuando la gente se enfrenta a Tiger Woods o a Serena Williams, sabe que tiene que ir un paso más allá".