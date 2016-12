por mari » 21 Diciembre 2016, 12:34

Pues al parecer no va a ser Liberty Media sino un grupito de inversores de su estilo. Estan sondeando el mercado para añadir a grupos de ese estilo como accionistas/inversores en la operacion de compra de lo que sera llamado el nuevo Formula One Group porque Liberty cambiará su nombre por ese (a falta de aprovacion de los accionistas).



O sea, que van a dividir el pastel. Esos inversores tendran un 26% de acciones de ese Formula One Group ex-Liberty Media, CVC mantendra un 39% (y un representante en el nuevo Grupo) y el resto los "nuevos propietarios". Para ello Liberty va a sacar acciones al mercado.



No se yo....