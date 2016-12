por Otani » 19 Diciembre 2016, 16:11

GTO escribió: Todt, y una leche....



No le falta un 3 % con respecto a RBR.... y ni mucho menos le falta un 10 % con Mercedes...



¿que necesidad tendra el presidente de la Fia de mentirnos descaradamente... cree que la aficion es estupida...

Estan a 70 puntos de RBR que es casi un 20 % y a 367 de Mercedes que es casi un 50 % lo demas son Gaitas.

Un 3% se puede compensar con muchas cosas y superarlo con manos, estrategia, setup, etc.



No mientas Todt... no estan ni cerca

Y no solo ha mentido en eso, tampoco está diciendo la verdad al sugerir que los mundiales de 2008 o 2006 se perdieron por fiabilidad. En 2006 que yo recuerde solo tuvieron un cero por fiabilidad que fue Japón, mientras que en 2008 también les pasó lo de Hungría pero es que hubo muchos más errores a lo largo del año. No sé, me suena a excusa para no admitir que simplemente otros lo hicieron mejor y punto.Y, aparte, no sé yo si la fiabilidad actual de Ferrari es tan brillante. Qué pronto nos hemos olvidado de las roturas que tuvieron a principios de año, cuando el coche aún era "fuerte" y que les costaron muchos puntos y probablemente el subcampeonato de constructores.Pero bueno, cada uno se consuela como quiere.