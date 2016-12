por Trupon » 19 Diciembre 2016, 13:51

Sainz quiere un "equipo de marca" en 2018, Mercedes "opción real"

Carlos Sainz advierte que no tiene intención de seguir indefinidamente en Toro Rosso

Quiere estar en disposición de aspirar al Campeonato tan pronto como en 2018

MARTÍ MUÑOZ | 19 DIC 2016Carlos Sainz afronta la temporada 2017 con el convencimiento de que será el último año que estará en Toro Rosso. El madrileño explica que se siente preparado para dar un paso al frente y que después del próximo Mundial quiere unirse a uno de los equipos de fábrica de la parrilla para luchar por victorias y Mundiales.Sainz es un talento que interesa a Renault, que a lo largo de 2016 ha negociado con Red Bull su posible incorporación. El acuerdo no se ha materializado porque Carlos tenía contrato y la marca de bebidas no tenía interés de ceder. En las últimas semanas también se le ha vinculado con Mercedes como sustituto de Nico Rosberg.Pero Carlos no quiere quedarse eternamente en Toro Rosso. 2017 será su tercer año en el filial y confiesa que no tiene intención de hacer un cuarto. Quiere lucirse, llamar la atención y confirmarse como el valor en alza en el que se ha convertido este último Campeonato.El madrileño ha hecho un guiño a Mercedes pero también a Renault cuando le han preguntado por la posibilidad de recalar en las flechas de plata."Lo veo como una opción real, quizá no para 2017 porque ya tengo la mente totalmente centrada en Toro Rosso y en hacer un tercer año igual o mejor que éste, pero sí. "El objetivo como he dicho muchas veces es dar en 2018 un paso hacia uno de los equipos grandes, de marca, y poder empezar a luchar por Mundiales. Eso pasa por hacer un buen 2017", ha dicho desde la cervecería Estrella de Galicia del Moraleja Green de Alcobendas.Sainz también ha opinado sobre la reciente retirada de Rosberg. Explica que él en esa situación hubiera actuado diferente, pero que respeta plenamente su decisión."Yo… No lo creo. No estoy en esa posición, ojalá algún día lo esté, pero me gusta tanto lo que hago y me queda tanto recorrido que aunque gane uno, dos o tres no me apetecerá retirarme. Yo veo la victoria como una droga, por así decirlo. Siempre que he ganado en categorías inferiores he querido más. No creo que sea mi caso", ha añadido."Estaba jugando al golf y cuatro horas después abrí mi teléfono y tenía 10 llamadas perdidas de mis amigos, que me preguntaban si había visto lo de Rosberg. Luego lo leí y me quedé alucinado. Salir y dar la cara, decir que no estás listo para luchar por otro Mundial, que no tienes la misma motivación, también hay que echarle un par para eso. Respeto plenamente su decisión y sé que lo ha hecho porque ahora tendrá una prioridad más grande en su vida, la familia. Me pilló despistado, no me lo esperaba para nada".