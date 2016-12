por Trupon » 19 Diciembre 2016, 19:26

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 19 DIC 20162016 no será un año de buen recuerdo para el equipo Ferrari. Ni tampoco para su presidente, Sergio Marchionne, quien durante la comida navideña del equipo de Maranello ha tenido tiempo para hacer autocrítica y asegura que si las cosas no funcionan en 2017, las críticas deben centrarse en él. El italiano cree que el principal problema de la 'Scuderia' es que se estancó, mientras equipos como Red Bull sí mejoraron."En 2016 hicimos el ridículo diciendo que habíamos alcanzado el Mercedes. Luego, después del error estratégico en la primera carrera en Australia, tomamos una tendencia a la baja. El verdadero problema es que no hemos mejorado. Red Bull por su parte sí lo hizo. Ahora espero a 2017 y estoy seguro de que los resultados llegarán, de lo contrario responderé yo y podréis criticarme", comentó a los medios durante el almuerzo navideño de Ferrari."No necesitamos héroes, ni técnicos como Paddy Lowe. Desde agosto, cuando puse a Binotto al frente de la situación técnica, la situación mejoró", apuntó Marchionne.Muchas son las voces que señalan a Vettel como objetivo del equipo Mercedes de cara a 2018. Para el presidente de Ferrari, la continuidad del tetracampeón del mundo dependerá mucho de su motivación según los resultados obtenidos: "Queremos dar estabilidad al equipo. Yo tendría tanto a Kimi como a Vettel, pero dependerá del deseo de continuar de Räikkönen y de la motivación de Vettel en base a los resultados", afirmó el italiano.Durante la cita también aprovechó para nombrar a Antonio Giovinazzi como tercer piloto del equipo, y expresó su deseo de que Alfa Romeo vuelva al "Gran Circo". Marchionne lo consideraría "un hermoso proyecto", que sería muy útil para "dar salida a nuestros jóvenes". También confirmó que el nuevo monoplaza será presentado el 24 de febrero, antes de los test en Barcelona.En cuanto al futuro de la Fórmula 1, el presidente del 'Cavallino Rampante' no puede asegurar la continuidad de Ferrari más allá de 2020, y cree que la llegada de Liberty era algo necesario: "Estimo a Ecclestone por todo lo que ha hecho, pero la Fórmula 1 necesita pasar página. Los nuevos propietarios quieren dar espectáculo, que haya más gente viéndola tanto por televisión como en los circuitos. Pero deben hablarlo con nosotros. Ferrari, por contrato, debe correr en F1 hasta 2020. Luego, todo está por organizar", finalizó.