por Trupon » 19 Diciembre 2016, 21:23

Jost Capito, a un paso de abandonar McLaren

El CEO de competición del equipo británico es visto como hombre de Ron Dennis y parece tener sus días contados en Woking solo tres meses después de comenzar a trabajar con el equipo.

Capito, que se incorporó al equipo de Woking el pasado 1 de septiembre, ya no está trabajando en el día a día de la compañía, según información de Autosport.com, del mismo grupo de Motorsport.com.El directivo de 58 años, que llegó de Volkswagen, fue contratado por Ron Dennis, pero desde que el ex CEO de McLaren se vio obligado a dejar su cargo tras 36 años al frente de la compañía, el puesto de Capito no es visto con buenos ojos.En McLaren consideran ahora que su puesto es muy similar al que desempeña Eric Boullier como director de competición.No obstante, la escudería se niega a hacer declaraciones al respecto. Si Capito terminar saliendo finalmente, será el propio Boullier el que asuma sus responsabilidades.