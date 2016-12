por Trupon » 19 Diciembre 2016, 21:24

Massa revela que tiene una oferta de Todt para ser comisario

El piloto brasileño todavía no ha decidido si seguirá en Fórmula 1 o en otras categorías

JORDI ANGRILL | 19 DIC 2016Felipe Massa tiene la oportunidad de ser comisario a partir de la próxima temporada. Así lo ha revelado el propio piloto, pues el brasileño ha afirmado que Jean Todt, actual presidente de la FIA y su exdirector de equipo en Ferrari, le ha ofrecido un puesto como comisario en las carreras."Él dijo que quería convertirme en comisario para las carreras, pero no sé si es lo que quiero hacer. Ciertamente puedo hacer algo con la FIA, ayudar con la campaña de seguridad de las carreteras o algo por el estilo. Pero comisario; no lo sé", explicó Felipe para el medio 'UOL Esporte'.Es normal que Massa no esté seguro de ello. Primero porque después de retirarse dijo que quería seguir en competición y apuntaba al WEC o a la Fórmula E. Pero tras la retirada de Rosberg y el interés de Mercedes en Bottas, Massa es el favorito para suplir al finés en Williams.