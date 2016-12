por GTO » 19 Diciembre 2016, 23:56

Sergio Marchionne: “Si en 2017 Ferrari va mal, tomadla conmigo”Interesantes declaraciones las que ha protagonizado el presidente del grupo Fiat Chrysler y, por ende, de Ferrari, en un encuentro con la prensa con motivo de la comida navideña en Maranello. Sergio Marchionne está convencido de que su equipo dará un paso al frente en 2017 y pone su cargo en entredicho si no son capaces de mejorar lo logrado esta temporada.A pesar de la marcha de James Allison y la poca capacidad de reacción mostrada por la ‘Scuderia’ a mitad de temporada, el dirigente italiano está convencido de que Mattia Binotto es la persona adecuada para encabezar el proyecto de 2017 con grandes éxitos, descartando así la llegada de Paddy Lowe.“Hemos invertido sobre lo que ya había. Si en 2017 Ferrari va mal, tomadla conmigo. El año pasado me dijeron que el Ferrari estaba al nivel del Mercedes. Lo hicimos fatal. No necesitamos héroes, ni técnicos como Paddy Lowe. Desde agosto, cuando puse a Binotto al frente de la situación técnica, la situación ha mejorado. Lo peor de 2016 fue el hecho de que no progresamos y los demás, sí”, señala el italiano.Respecto al futuro de Ferrari en la Fórmula 1 a medio plazo, Sergio asegura que su presencia está garantizada por contrato hasta 2020. A partir de esa fecha, tendrán que sentarse con los nuevos dirigentes y hablar sobre qué dirección tomar. Por otro lado, pretende que sus actuales pilotos continúen en 2018, pero no está seguro de ello.“Estimo a Ecclestone por todo lo que ha hecho, pero la F1 necesita pasar página. Los nuevos propietarios quieren dar espectáculo, que haya mucha gente viéndola en televisión y en las pistas. Pero deben hablarlo con nosotros. Ferrari, por contrato, debe correr en F1 hasta 2020. Luego, todo está por organizar. Queremos dar estabilidad al equipo. Yo mantendría tanto a Kimi como a Sebastian, pero dependerá del deseo de continuar de Räikkönen y de la motivación de Vettel en base a los resultados”, concluye Sergio Marchionne.Por último, Marchionne volvió a incidir en su deseo de que Alfa Romeo retorne a la máxima categoría del automovilismo, además de anunciar que el monoplaza del año que viene se verá por primera vez el 24 de febrero, antes de los test de Barcelona.