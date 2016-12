por GTO » 20 Diciembre 2016, 17:21

Stroll: "El dinero no puede comprar victorias"El canadiense admite que el dinero sí te da la oportunidad de competir, pero no de ganar"No importa cuánto dinero tengas, si no pilotas bien y vas rápido, no ganas carreras"Defiende sus méritos: "Si no tienes la Súper Licencia de puntos, no puedes entrar en F1"Lance Stroll, nuevo piloto de Williams para 2017, ha defendido su llegada a la Fórmula 1. El piloto canadiense es hijo del magnate de moda, el billonario Lawrence Stroll, y rápidamente se ha ganado la etiqueta de piloto de pago. La inversión del piloto de 18 años en la escudería de Grove será de 72 millones de euros.No sólo eso, sino que el padre también pagó varios test privados con el monoplaza de 2014 para poder preparar bien a su hijo para su debut en Fórmula 1. Aparte de eso, también reforzó el equipo técnico de Prema de la Fórmula 3, para que Lance tuviera su mejor oportunidad, la cual no desaprovechó al proclamarse campeón de la categoría.Stroll hijo defendió su llegada a la Fórmula 1. "Hay dos vías que funcionan. Una es que necesitas tener un patrocinador, o un miembro de la familia, alguien que te ayude desde los ocho años hasta la edad en la que llegues a la Fórmula 1, si es que llegas. Sin eso, no habría sido capaz de moverme de Canadá a Europa y perseguir mi sueño"."Después de eso, no importa cuánto dinero tengas, no importa de dónde vengas, si no pilotas bien y vas tan rápido como sea posible por la pista, no ganas carreras. El dinero no puede comprar victorias. El dinero puede comprar la oportunidad, un asiento en kárting, Fórmula 4 y Fórmula 3"."Pero si no tienes la Súper Licencia de puntos ahora, lo que requiere ganar campeonatos como la F4, F3, GP2 - tienes que tener esos 40 puntos, que es lo que he hecho -, si no los tienes no puedes entrar en la Fórmula 1", explicó el canadiense en palabras recogidas por 'GPUpdate'.El nuevo formato de Súper Licencia cambió en enero de 2015 y los 40 puntos sólo los dan los a los campeones de F2, GP2, F3, WEC e IndyCar. Las posiciones delanteras también dan puntos, pero no tantos, en este enlace podéis consultar la tabla de puntuación.Por último, Stroll lamentó que se pierdan muchos talentos porque no tienen el dinero suficiente para competir, pero insistió en ensalzar su esfuerzo por llegar hasta la Fórmula 1. "[El dinero] te permite correr, lo cual es cierto, no puedes negarlo. Es un deporte muy caro, y hay muchos pilotos que no han tenido la oportunidad, que son muy talentosos, lo cual es realmente desafortunado. He trabajado muy duro, fui a ganar esos campeonatos, y sin ganarlos no estaría aquí. Podría tener todo el dinero del mundo, y terminar último, y eso no me pondría donde estoy".