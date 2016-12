por bigbossf1 » Ayer, 21:54

Lauda sabe o intuye que Red Bull estará fuerte el año que viene, mejor ocasión para lanzarles dardos no tendrán, lo que dice GTO es cierto, Red Bull no paga mucho a sus pilotos, no se que cobrarán Verstappen y Ricciardo, pero Vettel, con ya varios campeonatos ganaba "solo" 10 millones... eso si, ellos te han pagado toda la formación previa (bueno, a Verstappen no xD) y han confiado en ti, eso pocos te lo dan