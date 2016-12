por GTO » Hoy, 01:20

¡Valtteri Bottas rompe su silencio!El finlandés envió un claro mensaje en una entrevista publicada en sus redes socialesBottas, en una entrevista difundida en sus redes socialesValtteri Bottas rompió su silencio ayer en las redes sociales. No habló directamente de su posible fichaje por Mercedes, pero expresó que sigue persiguiendo su sueño de “ser campeón del Mundo”, algo que en Williams parece complicado que pueda lograr. Brackley es, a priori, el mejor sitio para que consiga su propósito.El de Nastola asegura que para ser campeón depende de muchas variables, entre ellas, tener el mejor coche, algo de lo que en Grove no pueden presumir y sí en Mercedes. “No solo se trata de ti como persona. eres el atleta, tienes el equipo, el coche, y muchas otras variables. Por ejemplo, no importa si eres el mejor piloto o tienes el coche más veloz, porque si en una temporada tienes problemas de fiabilidad y el motor te falla diez veces, no vas a ganar”, expresó el piloto de Williams pretendido por las flechas de plata.Otro de los elementos clave de su mensaje es que Wolff aseguró hace semanas que el perfil de piloto que quieren es alguien que “entienda que la F1 es un deporte de equipo”, y Bottas puso mucho énfasis en ese aspecto. “No vas a conseguir nada si lo haces solo”, expresó el finlandés en lo que podría entenderse como una presentación pública de su candidatura al volante que deja huérfano Nico Rosberg.“No voy a parar. Sigo empujando por mi sueño, ganar el Campeonato de F1. Voy a hacer todo lo que pueda para conseguir el título, es mi objetivo en la vida en estos momentos”. Marcharse a Mercedes puede ser el paso definitivo para lograrlo y el “hacer lo que pueda” que entona el piloto también podría incluir dejar la escudería que ha confiado en él en estos últimos años.Massa, cerca de WilliamsEl culebrón Williams-Mercedes por Valtteri Bottas está cada vez más cerca de resolverse. Pese a que Mercedes aseguró que no anunciará el nombre del nuevo compañero de Lewis Hamilton hasta después del 23 de enero, cuando el equipo vuelva al trabajo tras las vacaciones de Navidad, el piloto finlandés parece estar más cerca de Mercedes gracias a su hasta ahora compañero Felipe Massa.En Brasil, el portal de noticias especializado en motor, ‘Grande Premio’, da por hecho que Massa firmó el pasado 19 de diciembre un contrato con Williams para la próxima temporada para que los de Grove se aseguren tener un piloto con experiencia por si Bottas termina saliendo.En este contrato, según dicha información, Williams se habría guardado una clausula de cancelación si finalmente el finlandés termina quedándose en la escudería británica. Y es que a estas alturas, el fichaje de Bottas por la marca de la estrella ya no depende en su relevo en Williams, sino del apartado económico y los flecos del acuerdo entre escuderías.Williams se ha puesto exigente, sabedora de la necesidad que tiene Mercedes de encontrar a un piloto de garantías, y habría pedido una rebaja total del precio de los motores que la marca germana le suministra durante el campeonato, un coste demasiado elevado para Mercedes que habrá que esperar si acepta o no los términos impuestos por los de Grove.