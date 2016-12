por Trupon » Ayer, 13:01

INFORME LLEVADO A CABO POR AUTOSPORT

¿Cuánto dinero gastaron los equipos de F1 en 2016?

Ferrari, el único equipo con menos ingresos que inversión. aunque sin pérdidas finalmente

Red Bull y Williams, únicos equipos con beneficios de toda la parrilla

Force India, el equipo que mayor rendimiento saca a su presupuesto

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 29 DIC 2016Ésta es la pregunta del millón, sin lugar a dudas. ¿De dónde sacan las escuderías sus ingresos? El estudio anual de la publicación británica Autosport ha revelado que a pesar de las dificultades económicas añadidas que han tenido los conjuntos este año, han gastado incluso más que en el ejercicio anterior.Dado que 8 de los 11 equipos tienen su base en Reino Unido, los archivos de la Companies House (organismo británico) facilitan información relativa a las cuentas de las compañías en Gran Bretaña. Dichas cuenta tienen 9 meses aproximadamente de atraso, pero la publicación británica Autosport completó su informe con entrevistas, análisis y estimaciones fiables. Una metodología que extrapolaron a los equipos que no se encuentran en el Reino Unido.Los costes de desarrollo antes de los cambios técnicos importantes para 2017 se han llevado a cabo durante la temporada actual, y estos han sido ampliamente estimados por los jefes de equipo que han inflado los presupuestos y los niveles de personal en aproximadamente un 5% en 2015.PRESUPUESTO EQUIPOS F1 2016Ferrari ............... 385 Millones de eurosMercedes............309 Millones de eurosRed Bull..............251 Millones de eurosMcLaren..............216 Millones de eurosRenault...............175 Millones de eurosWilliams..............122 Millones de eurosToro Rosso.........116 Millones de eurosHaas....................116 Millones de eurosSauber.................110 Millones de eurosForce India..........105 Millones de eurosManor....................99 Millones de eurosMercedesPresupuesto de 2016: 309 millones de euros (excluyendo motores)Ingresos de 2016: 309 millones de euros(58 millones € Daimler)(96 millones € Patrocinadores)(155 millones € FOM 2015)Las actividades de F1 de Daimler se dividen en dos unidades separadas: Mercedes Grand Prix (operaciones de carrera) y Hightrap Powertrains (motores), que funcionan de forma autónoma. En cuanto al primero se divide en un 60/30/10 por Daimler, Toto Wolff y el presidente no ejecutivo Niki Lauda.Mientras que las cifras y los salarios promedio aumentaron después del título de 2015, los ingresos de los sponsors y la FOM siguieron su ejemplo, incluyendo bonificaciones por los dos campeonatos por un valor aproximado de 35 millones de euros. Eso permitió que la contribución de Daimler se redujera.No se anunció ningún acuerdo significativo con proveedores durante esta temporada. Petronas permanecerá como sponsor principal a cambio de derechos de nomenclatura y soporte técnico en una cantidad que se cree ascenderá a cerca de 41 millones de euros.La mayor preocupación para los de Brackley, los contratos. Toto Wolff, Niki Lauda y Lewis Hamilton finalizan sus acuerdos en 2018. Paddy Lowe por su parte apunta a una salida temprana del equipo, y la retirada de Rosberg ha trastocado los planes del equipo de moda en la Fórmula 1.Red BullPresupuesto de 2016: 251 millones de eurosIngresos de 2016: 257 millones de euros(64 millones € Red Bull)(64 millones € Patrocinadores)(129 millones € FOM)La operación de Red Bull en Reino Unido se basa en dos compañías interconectadas: Red Bull Technology, que produce coches para Red Bull Racing, la entidad de gestión del equipo de carreras. RBT también suministra cajas de cambios, hidráulicas y otras tecnologías permitidas a la Scuderia Toro Rosso y diversos servicios a otras compañías del grupo, por lo que el presupuesto de Red Bull Racing es de 251 millones de euros.Durante el año 2016 el equipo, que gana la mayor parte de sus ingresos en dólares (FOM) y euros (patrocinadores), perdió el patrocinador Infiniti en manos de Renault. Esto fue compensado en gran parte por los ingresos de TAG Heuer y el efecto de Brexit en el tipo de cambio del dólar. Así, la empresa matriz fue capaz de reducir su apoyo.Para el resto, sin embargo, se trataba de una "temporada en línea recta", con presupuestos e ingresos que permanecían en la línea general de los niveles de 2015, incrementando los costes de desarrollo de cara a 2017.FerrariPresupuesto de 2016: 385 millones de euros (incluyendo motores, sin ellos 263 millones de euros aproximadamente)Ingresos de 2016: 350 millones de euros(175 millones € Patrocinadores (incluidos Fiat/Ferrari)(175 millones € FOM (incluido el bonus de 93 millones de euros aproximadamente)Ferrari es único en la producción completa del coche dentro de un complejo. Lo hace compartiendo instalaciones con su operación de coches de carretera, que apoya Gestione Sportiva. Esto complica las cosas ya que los ingresos / beneficios precisos para la operación de F1 no están disponibles, y la Bolsa de Nueva York de octubre de 2015 ha servido para proporcionar más excusas para no dar cifras de 'temor' al abuso de información privilegiada.En cuanto a los ingresos, el equipo se beneficia de la mayor parte de los ingresos de la FOM - recaudando casi una cuarta parte del bote total de la FOM - con Shell, Santander y UPS, complementando los 75 millones proporcionados por Philip Morris a cambio de nombrar el tinte de los coches y la explotación del equipo con fines promocionales.Pese a su tercera posición en el mundial de constructores en 2016, Ferrari puede considerarse afortunado de que Williams y McLaren no hayan estado a la altura, porque posiblemente hubiéramos visto al equipo italiano en quinto lugar con todas las alarmas encendidas de los inversores. El precio de las acciones ya se ha mostrado agitado durante un prolongado período entre marzo y mayo.Force IndiaPresupuesto de 2016: 105 millones de eurosIngresos de 2016: 105 millones de euros(35 millones € Patrocinadores)(11 millones € otros (incluyendo los ingresos de los accionistas/pilotos)(59 millones € FOM)Pese a disponer de uno de los presupuestos más bajos de la parrilla, Force India consiguió el cuarto puesto en el mundial de constructores, colocándose justo por detrás de Ferrari con un presupuesto que es un tercio del total del equipo italiano.Los patrocinadores mexicanos y los patrocinadores de Sergio Pérez contribuyen a la cartera comercial de 35 millones de euros, mientras que las empresas propiedad del jefe del equipo, Vijay Mallya, constituyen la mayor parte del resto. Los ingresos de la FOM representan el 50% del presupuesto, aunque el equipo no recibe bonificaciones.Los efectos de Brexit sobre el tipo de cambio ayudaron a Force India a cubrir los gastos por primera vez desde que Mallya adquirió el control en 2007, lo cual es una buena noticia para la escudería de Silverstone.WilliamsPresupuesto de 2016: 122 millones de eurosIngresos de 2016: 128 millones de euros(58 millones € Patrocinadores)(70 millones € FOM)Comercialmente, el año 2016 fue prácticamente el mismo que el año anterior para Williams, con ingresos y presupuestos constantes, aunque el equipo espera obtener un modesto beneficio este año tras terminar tercero en el campeonato de constructores en 2015.Por parte de los patrocinadores, Martini y Rexona contribuyeron con la mitad de los ingresos comerciales del equipo. El equipo también se benefició de un programa de pruebas con Lance Stroll, que será piloto oficial la temporada que viene.La actuación del equipo de Grove esta temporada en comparación con 2015 ha sido decepcionante, algo que se manifestará casi con total seguridad en las finanzas de la escudería en 2017.McLarenPresupuesto de 2016: 216 millones de eurosIngresos de 2016: 216 millones de euros(140 millones € Patrocinadores (incluyendo 70 millones de Honda)(76 millones € FOM 2015)A pesar de las decepcionantes actuaciones en los circuitos desde el 2012, la fuerza de la marca McLaren (y el apoyo de compañías asociadas como McLaren Automotive / McLaren Applied Technologies), trae consigo bonificaciones beneficiosas por parte de la FOM, así como la generosa aportación de Honda. Todo ello ha permitido luchar al equipo de Woking y atravesar los momentos difíciles.El presupuesto se divide aproximadamente en tercios entre las contribuciones de Honda, los ingresos de la FOM y los ingresos comerciales (Mobil / Johnnie Walker / Chandon), con una variedad de nombres "más pequeños" como Hilton y KPMG que contribuyen en menor medida.Marcas como TAG Heuer o ExxonMobil dejarán de formar parte del equipo de Fernando Alonso en 2017, ambas llegan a Red Bull. Pese a ello, McLaren se aferra al nombramiento del gurú de las finanzas, Zak Brown, como nuevo director ejecutivo del equipo para tratar de firmar un patrocinador principal de cara al futuro.Toro RossoPresupuesto de 2016: 116 millones de eurosIngresos de 2016: 116 millones de euros(47 millones € Red Bull)(17 millones € otros)(52 millones € FOM 2015)Toro Rosso está considerado como el filial del equipo Red Bull, y realmente ha dado sus frutos a lo largo de la historia. Pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y actualmente Max Verstappen han dado el salto al hermano mayor de la marca de bebidas energéticas, con Carlos Sainz en un buen lugar que le permitirá dar el salto a un equipo grande en 2018.La vuelta de Daniil Kvyat al equipo coincidió con el respaldo de la firma de software Acronis como reemplazo de la financiación perdida de Abu Dabi. Opera sobre una base de equilibrio, financiado por los ingresos de la FOM (alrededor del 50% del presupuesto), con el saldo dividido entre el equipo principal, los patrocinadores comerciales como Casio (heredado cuando RBR se fue con TAG Heuer) y una variedad de patrocinadores de menor relevancia.La utilización del motor Renault para la próxima temporada debería proporcionar mayor fuerza al equipo de Sainz para luchar por cosas importantes en 2017.HaasPresupuesto de 2016: 116 millones de eurosIngresos de 2016: 116 millones de euros(105 millones € Haas)(11 millones € Patrocinadores)Contra todo pronóstico el debut del equipo Haas ha sido exitoso. La escudería americana consiguió puntos en su primera carrera, algo que relanzó al equipo y proporcionó un contrato con la FOM para obtener beneficios de cara a 2017, eso sí, con un valor limitado hasta que la escudería logre terminar entre los 10 mejores equipos dos veces en tres años para optar a una mayor parte del bote.Haas tiene un modelo particular, ya que opera con la tecnología (hasta donde el reglamento se lo permite) de Ferrari, sus coches son construidos por Dallara en Italia, y el equipo de carreras opera desde su base en Banbury, Reino Unido.RenaultPresupuesto de 2016: 175 millones de eurosIngresos de 2016: 175 millones de euros(93 millones € Renault)(29 millones € Patrocinadores)(53 millones € FOM 2015)La financiación se deriva de tres fuentes: la principal empresa de Renault, que financia su división de automovilismo con una suma de 151 millones de euros al año en todas las categorías, la mitad de las cuales se destinan a la Fórmula 1; La segunda fuente son los ingresos de la FOM y por último la financiación comercial-conductor.Patrocinadores como Infiniti y Total aportaron la mayor parte del apoyo comercial, y se cree que los pilotos Kevin Magnussen y Jolyon Palmer han proporcionado mayor financiación. La reestructuración sigue su curso, y desde Enstone no apuntan al podio hasta, al menos, 2018. Es por ello que sus ingresos se verán afectados de cara a la próxima campaña.SauberPresupuesto de 2016: 110 millones de eurosIngresos de 2016: 110 millones de euros35 millones € pilotos/Patrocinadores)29 millones € asesor externo)46 millones € FOM 2014)La situación de Sauber durante esta temporada fue crítica. Dos opciones eran las únicas válidas, encontrar un inversor o ir a la quiebra. Afortunadamente para el equipo suizo, Logbow Finance (empresa suiza con enlaces que la vinculan a Marcus Ericsson) apareció en julio como salvador de la escudería. Entró dinero en el equipo y finalmente los puntos de Felipe Nasr en Brasil evitaron que Sauber finalizará como último equipo de la parrilla.ManorPresupuesto de 2016: 99 millones de eurosIngresos de 2016: 99 millones de euros(35 millones € accionistas)(23 millones € pilotos y Patrocinadores)(41 millones € FOM 2015)Manor, que surgió de los restos del equipo Marussia, comenzó el año con altas expectativas, ya que contaban con dos pilotos que proporcionaban ingresos a la formación. Por un lado el piloto de desarrollo de Mercedes, Pascal Wehrlein y por el otro con Rio Haryanto. Además, el coche disponía de motores Mercedes y contaban con personal que había trabajado en McLaren anteriormente.Todo marchaba a la perfección para el equipo de Banbury cuando Wehrlein anotó el primer punto para la escudería, pero el resultado de Felipe Nasr en Brasil privará a Manor de un ingreso de unos 11 millones de euros aproximadamente. Las últimas noticias hablan de que Tavo Hellmund, o KFC pueden estar detrás de ese "gran inversor" del que Fitzpatrick hablaba al finalizar la temporada.