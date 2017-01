por GTO » Ayer, 17:31

EL CAMBIO DE NORMAS RESALTA SU CREATIVIDADPor qué Adrian Newey vuelve a ser un hombre peligroso en la F1 de 2017En menos de dos meses, en el Circuito de Cataluña, el aficionado de la F1 podrá disfrutar de la nueva creación de Adrian Newey, acontecimiento del que estará también pendiente el rivalEl ingeniero británico de Red Bull, Adrian Newey.ver el coche de Newey del próximo año. Es uno de mis héroes. Cuando estaba en el equipo de Leyton House, era importante aerodinámicamente diseñar un coche con el morro estrecho así que lo hizo de tal modo que sólo cupieran los dos pies, nada más. El piloto no podía moverlos y, normalmente, cuando llevaban 20 vueltas sufrían calambres en las piernas”. El dibujante y periodista Giorgio Piola, en una reciente entrevista, describió con este detalle cómo lleva al límite Adrian Newey su manera de interpretar las reglas para fabricar un monoplaza de Fórmula 1. El hombre que cambió la F1 a finales de los 80 vuelve a estar de moda en esta pretemporada de 2017, en la que sus ideas le convierten en un hombre temido por los rivales de Red Bull, y esperado por los aficionados.[La tragedia humana que destrozó a Ferrari, la noticia más leída del año en F1]“Volvemos a donde estábamos en 2014. Adrian (Newey) se fue por alguna razón. Diría que su carga de trabajo en el coche actual es del 20%, lo que muestra lo bien que hace el trabajo nuestro equipo de diseño. Pero las nuevas reglas han motivado a Adrian de nuevo y en el coche del año que viene volverá a estar involucrado, al 50%”, admitió Christian Horner este verano. Newey se frota las manos cada vez que se reescribe cómo puede y cómo no puede ser un monoplaza. Y más si en los últimos años su creatividad ha estado en la nevera porque la normativa primaba los avances del motor por encima de la aerodinámica. "Es poco estimulante trabajar ahora en la F1. Creo que no es es camino adecuado, los directores técnicos de la F1 han sido pavos votando porque sea Navidad en este caso", subrayó Newey cuando anunció su 'retirada' de la F1 híbrida.¿Luchará Max Verstappen por el título de 2017?Leer mejor las normas que el resto“Cuando se da un cambio de reglas, algunos equipos leen la reglamentación mejor que otros. Normalmente los equipos grandes, que tienen muchos recursos, leen mejor, pero cuando tuvimos el último gran cambio de normas, en 2009, no fue el caso y fue Brawn y nosotros mismos quienes leímos las normas correctamente y los grandes como Ferrari y McLaren sufrieron un poco”, indicó hace unos días Newey en una entrevista con 'Sky Sports'. Desde hace meses trabaja para alzar la voz y reinventar el orden de la parrilla en esta nueva temporada. Desde ese 2009, no ha habido una pretemporada tan intensa para un diseñador como la actual.[El doble DRS de Red Bull, ¿sigue Newey haciendo de las suyas?]“Ante un nuevo reglamento tienes muchas ideas que debes canalizar en una dirección y filosofía para el coche. Aunque somos uno de los equipos grandes, no tenemos tantos recursos como para atender todos los caminos simultáneamente. En el caso de que digamos “este es el que creemos es el correcto” y pensemos que estamos en lo cierto, habrá siempre una oportunidad de que exista otra dirección que alguien tome que sea mejor”, reconoce el director técnico de Red Bull. No obstante, con 18 títulos de F1 en su palmarés y la efectividad de su trabajo en Red Bull le convierten como el principal favorito para encontrar la “mejor dirección”.[Por qué la Fórmula 1 será más cañera en 2017]“Mi trabajo consiste en que se me ocurran ideas para que el coche vaya deprisa”, ha señalado alguna vez. Su filosofía es una especie de “todo o nada” en la que el riesgo es un pilar fundamental: “Si eres conservador no llegarás a ningún lado”. Por eso Giorgio Piola, autor -sin ser ingeniero- de una colección infinita de dibujos sobre diseños de coches de Fórmula 1 desde hace 47 años, está deseando calcar en una hoja de papel los detalles de su nueva obra de arte. Por cierto, el lápiz y el papel son los elementos que unen al periodista italiano y al ingeniero inglés, quien en la era de la tecnología sigue utilizando las mismas herramientas de cuando empezó en 1988.“Ahora luchamos contra Adrian Newey”, proclamó Fernando Alonso en octubre de 2012, cuando comenzaba a escurrírsele el campeonato. “Tienen un coche que han hecho primero y segundo las últimas tres o cuatro carreras de manera consecutiva y es imposible luchar contra algo así”, argumentaba el asturiano. Tras las vacaciones de aquel verano, las ideas de Newey dejaron sin machada a un Alonso que hoy en día reconoce que ese fue su mejor año como piloto. La máquina se impuso, por poco, al hombre.[Lea más noticias de Fórmula 1]En la era de los motores híbridos, Red Bull ha dependido de Renault y 'sólo' ha podido ganar cinco carreras en los últimos tres años, siendo el segundo mejor equipo tras Mercedes. En la cuarta temporada híbrida, en la cuestión del propulsor “no habrá grandes diferencias” entre unos y otros como dejó caer Alonso hace unas semanas, pero “¿quién sabe cuál será la filosofía de coche correcta? ¿Quién interpretará correctamente las nuevas reglas? Es posible que unos vayan hacia la derecha, otros hacia la izquierda, y que tras cuatro carreras te des cuenta de cuál era el camino equivocado...”, indicaba el ovetense a 'Auto Motor un Sport' antes de terminar la anterior campaña. Unas semanas antes de que Carlos Sainz se estrenase como piloto de F1 comentó en una charla con Efe que "cuando Adrian Newey entra por la puerta es como un dios". Seguramente esa percepción en Milton Keynes venga de que suele acertar a la hora de ir hacia la "derecha" o la "izquierda"...Con permiso del incontestable motor Mercedes y partiendo de la teoría de que habrá una potencia similar entre los diferentes motores, la aerodinámica (Newey) vuelve a tomar el pulso de la F1 en 2017 y Daniel Ricciardo y Max Verstappen serán presumiblemente candidatos al título.