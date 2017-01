por GTO » Ayer, 21:46

La F1 híbrida es sólo un tema de marketing, según NeweyAyer a 16:47Adrian Newey cree que la apuesta de la F1 por los motores híbridos sólo ha sido por cuestiones de marketing de los fabricantes de coches y duda de que la tecnología se pueda implementar en los coches de calle.Newey siempre ha sido escéptico sobre este cambio a los motores híbridos turbo que se produjo en 2014 y dice que nada de lo que ha visto en los últimos tres años ha hecho que cambie su mente. Cree que es un sinsentido hablar de que la llegada de la tecnología híbrida fuera esencial para ayudar a que hubiera avances técnicos de los que se vayan a beneficiar los consumidores en el futuro."Mi opinión personal sobre los motores creo que será muy controvertida, y es que toda esta propaganda que algunos fabricantes han querido lanzar acerca de que iba a mejorar sus productos de calle,si esto fuera así, entonces estos fabricantes en el futuro, como mucho en cinco años, deberían estar de una manera fehaciente por delante de sus rivales en el sector automovilístico", dijo Newey en una entrevista con Sky, "así que de algún modo sospecho que no será el caso y que todo ha sido un tema propagandístico de las marcas".En medio de una nueva polémica por la posibilidad de implantar una restricción presupuestaria en la F1, algo que sacó a la luz Liberty Media, los nuevos propietarios del campeonato, Newey comentó que estaba totalmente en contra de este concepto y piensa que sería mejor crear un reglamento con el que los equipos no tengan que gastar mucho, incluso si se imponen límites estrictos en el desarrollo aerodinámico."¿Es la F1 un escaparate tecnológico para los fabricantes de automóviles o de, por ejemplo, el valor de sus motores? ¿o es un espectáculo que implica hombres y máquinas?", dijo, "dependiendo de quién seas, pensarás una cosa u otra. Mi visión personal es que debería ser una batalla entre los pilotos junto a la creatividad de los ingenieros. Eso significa que no debería de ser una batalla de recursos pura, que es en lo que se ha convertido desde el aspecto de la ingeniería".Por tanto, Newey propone que "tendría que ser posible un reglamento que recompense realmente la creatividad más que el número de personas. Una restricción en el presupuesto es muy difícil de implementar, pero sí puedes restringir los recursos que se emplean en el chasis y donde está la aerodinámica. Puedes restringir los recursos de investigación mucho más de lo que lo hacemos ahora, quizás desechando el uso de los túneles de viento, siendo más restrictivos en el uso del CFD y, si haces esto, no tendrá sentido tener tantos ingenieros porque no tendrán trabajo que hacer", concluyó.