por Trupon » Hoy, 15:21

Mercedes pregunta a la FIA por irregularidades en el Red Bull

Dos tomas de aire del RB12 llaman la atención de las flechas de plata

Justo ayer se conocía que Ferrari también escribió a la Federación sobre las suspensiones

ANA VÁZQUEZ | 4 ENE 2017Si ayer era Ferrari el que se conocía que había escrito a la FIA para saber la legalidad de un sistema equivalente al prohibido FRIC, este miércoles estamos al corriente de que Mercedes plantea dudas a la Federación sobre la legalidad del chasis de Red Bull.Continúan las discusiones sobre las reglas de 2017. Ahora se ha conocido que Mercedes ha escrito a la FIA para ver si la sección A-A del chasis de Red Bull respeta las medidas contempladas en las reglas, según ha podido saber la delegación italiana del portal web estadounidense Motorsport.com.La Federación aseguró que no, pero luego decidido volver a revisar este asunto. Esto se conoce un día después de que saltara la noticia de que Ferrari escribió a la FIA para conocer la legalidad de un sistema similar al prohibido FRIC.A raíz de esto, el director de carrera de la Federación, Charlie Whiting, ha insistido en que los sistemas que tienen influencia en la aerodinámica no están contemplados en las reglas, así que no son viables. Los de Brackley han indicado que esta medida no tiene impacto en el proyecto de su nuevo W08.Ahora la duda es si esto afectará a los de Milton Keynes. Se teme y mucho la nueva máquina que prepara Adrian Newey y se espera que el RB13 sea un coche muy innovador, que compense con la aerodinámica cualquier deficiencia en la parte del motor. Se dice que el departamento técnico de la estrella de tres puntas ha enviado una carta a la FIA para intentar entender las restricciones por norma existentes respecto a la célula de supervivencia.La regla dice que la sección A-A debe tener 300 mm de anchura, 275 de altura y un radio de 25 grados. Según los expertos de Brackley, Red Bull no respetó este último valor porque debajo de la estructura había dos tomas de aire con forma de "oídos del diablo". La FIA no aceptó, de primeras, la interpretación de los de Christian Horner, pero Whiting sí lo ve correcto.Los chasis ya están en una fase avanzada de construcción, así que no habría tiempo para cambiarlos. Este tema se tratará en la próxima reunión, que tendrá lugar en febrero para definir cambios en las reglas de 2018.