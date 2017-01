por GTO » hace 27 minutos

Jean Alesi recomienda a Massa que no regreseEl piloto francés considera que Felipe cometería un error si decide volver en 2017Jean Alesi no se ha mordido la lengua al hablar del posible regreso a la competición de Felipe Massa para ocupar la vacante en el equipo Williams que presuntamente dejará Valtteri Bottas, el cual pasará a ocupar el hueco dejado en Mercedes por Nico Rosberg.A pesar de que Felipe disputó la última carrera de 2016 y por lo tanto no se podría decir que ha estado fuera de la competición, Alesi fue tajante. “Sería una decisión equivocada”, según recoge el diario italiano Gazzetta dello Sport. Para el francés, Felipe ya ha parado y ya ha pasado página, por lo que su etapa ha acabado. Alesi se pregunta por la motivación que puede mover al brasileño; “Y si descubre que el Williams no es rápido?”.El que fuera piloto de Ferrari durante cinco temporadas a principios de los noventa también dio su opinión sobre la inesperada y prematura retirada de Nico Rosberg. “Pensé como Lauda. Estaba sorprendido y enfadado. Vamos a decir que realmente no entiendo la lógica de anunciar la retirada la misma semana que ganas el título. Luego pensé algo más en el tema. Pensé en Senna, en cómo dijo que iba a conducir para Williams para nada y cómo tras el duro trabajo que tuvo que hacer para que sucediera, murió. Quizás Nico simplemente no tenía ganas de competir más.”, sentenció el ganador de una carrera en 202 intentos, ahora centrado en la carrera deportiva de su hijo Giuliano Alesi, piloto de GP3 y miembro de la Ferrari Drivers Academy.