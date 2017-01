por GTO » hace 15 minutos

Sigue el tira y afloja entre Hamilton y Rosberg... incluso con el alemán fuera de juegoLewis ha seguido lanzando indirectas sobre el funcionamiento de Mercedes en 2016 y Nico le ha respondido desde AlemaniaEl británico insinuó que quizá escriba un libro contando lo que ha pasado esta temporada y el alemán le replica: "yo también puedo hacerlo"La relación entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton fue especialmente tensa en 2016La relación entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton fue especialmente tensa en 2016 | AFPLa relación entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg nunca fue fluida. No era ningún secreto. Tampoco que el británico parece no haber digerido aún el triunfo de su ya ex compañero.Hamilton ha seguido lanzando 'puyitas' a la menor oportunidad. Parece que está intentando superar su frustración por no poder derrotar a Nico en pista en 2017 después de la inesperada retirada del alemán lanzando algunos dardos. El alemán había evitado cualquier polémica más... hasta ahora.Lewis no ha dejado de hablar del intercambio de mecánicos que hicieron los dos pilotos, propuesto por Toto Wolff, antes de la temporada 2016 en un intento de hacer equipo y evitar que se formaran grupos posicionados con uno de sus pilotos."Me da igual quien venga, lo único que le pediré a Toto cuando hable con él es que no me cambien los mecánicos", espetó el británico en 'Times magazine' hace unos días después de asegurar que no dispuso de las mismas oportunidades que su compañero.Rosberg ha respondido a estas palabras en el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine': "Yo también tuve que darle dos ingenieros míos cuando comenzó su etapa en Mercedes (2013)", recuerda.Por otra parte, Hamilton insinuó que algún día escribiría un libro explicando lo que verdaderamente había ocurrido esta temporada. La respuesta de Nico: "Yo también podría escribir un libro sobre ello. Quizá lo haga, hay muchas historias interesantes...".Parecía que Rosberg tendía la mano a Lewis cuando aseguraba que "ahora ya podemos sentarnos y reírnos de todo esto...". No tiene pinta de que vaya a ser así en breve.