Trupon el 8 de abril de 2015 escribió: * Por lo menos 2 pilotos de diferentes equipos luchando por las victorias y por el campeonato hasta la última carrera. * Por lo menos 2 equipos luchando por el campeonato de constructores. * Carreras entretenidas con adelantamientos y luchas en pista. * Monoplazas rápidos, los más rápidos del mundo, atractivos y sofisticados (vanguardia tecnológica). * Una F1 cercana al aficionado (twitter, facebook, página web, app, live timing, más entrevistas a los pilotos y declaraciones de éstos en parrilla antes de la salida, etc etc.) Si consiguen eso, la gente no despegará sus ojos de la pantalla. Y a la gente le dará igual si los motores son V8 o son V6 híbridos, si tienen 800 ó 1.000 cv, si van a 15.000 ó a 20.000 rpm, si consumen 100 ó 150 l, si usan 4 motores durante la temporada o usan 6...

GTO el 3 de enero de 2017 escribió: En la cima de la piramide, quiero un 2007, con 3 pilotos peleando hasta la ultima carrera.

Si no puede ser, justo debajo, quiero a dos pilotos de dos equipos diferentes peleando hasta la ultima curva.

Si no puede ser esto tampoco, quiero a los dos pilotos mejores en el mismo equipo que peleen las carreras hasta el final.

Si no puede ser, prefiero a un piloto muy bueno y otro no tan bueno pero de calidad que con mucho esfuerzo y 3 años, ha conseguido ganar finalmente, aunque luego se retiren exhaustos.

Y por ultimo, lo que menos quiero es un gran piloto que domina el equipo, con otro parios escalones peor, que no llegara a ser una amenaza real, al estilo Schumi y Barriquello, o Alonso Massa.