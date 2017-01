por Trupon » Ayer, 21:22

Esteban Ocon: "El objetivo para 2017 con Force India es acabar entre los tres primeros"

JUAN GRAU MARTíNEZ09/01/2017Esteban Ocon ha llegado a Force india con las ideas claras: el piloto francés no quiere perder el tiempo y nos asegura que su objetivo es puntuar en cada Gran Premio para tratar de cumplir el objetivo del equipo, a saber, conseguir acabar el año entre los tres primeros en el Mundial de Constructores. Ocon sabe que no será fácil, pues el referente es Sergio Pérez, un piloto con experiencia, aunque el piloto francés quiere demostrar de lo que es capaz y brillar en su primer año en el equipo."El objetivo de Force India en 2017 en finalizar entre los tres primeros. Eso significa que tendremos que ganar a uno de los grandes equipos. Con la nueva normativa, el orden de la competición puede cambiar completamente este año. El equipo espera que yo pueda rendir desde el principio. Me han fichado por dos años pero no considero la primera temporada como un aprendizaje. Mi objetivo son los puntos cada fin de semana y estar entre los cinco primeros tantas veces como pueda", ha explicado Esteban Ocon en una entrevista concedida para Auto Hebdo.A pesar de tener claro que Sergio Pérez es la referencia del equipo, Ocon asegura que tratará de batirle en pista al igual que al resto de pilotos: "Pérez es la referencia del equipo. Es una gran piedra de toque y es uno de los mejores competidores que hay en la parrilla. Pero tendré que correr y vencerle, como a los demás pilotos".