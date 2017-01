por GTO » Ayer, 10:18

NOTICIASTIM GOSS MUESTRA LOS ENTRESIJOS DE LOS BÓLIDOS DE ESTA TEMPORADAAsí explica McLaren el cambio en los Fórmula 1 de 2017Esquema publicado por la web de McLarenLa nueva Fórmula 1 está a punto de llegar, y con ella todos los cambios que, a priori, garantizarán un mayor espectáculo a la categoría reina del automovilismo. Una serie de factores que Tim Goss, director técnico de McLaren, ha repasado a través de una publicación en la web del equipo de Woking."Seamos claros, hemos visto algunos cambios normativos enormes antes de la temporada 2017. Tuvimos cambios más grandes en el pasado - el cambio entre 1982 y '83 del efecto suelo a los fondos planos, por ejemplo, que tenía un impacto masivo en el funcionamiento. Pero los cambios de esta temporada se clasifican como algunos de los más significativos que hemos tenido en el deporte", asegura."Posiblemente esto cambiará el orden de la competición, porque es un gran cambio. Históricamente ha cambiado el orden, pero luego cuando todo vuelve a la normalidad, son los mejores y más equipos los equipos que suelen volver de nuevo a la cima", afirma Goss."Los nuevos coches se verán realmente diferentes, y ese siempre ha sido el objetivo con el cambio de normas. Serán más agresivos y más rápidos. También más difíciles de conducir, serán mas duros físicamente para los pilotos de tal forma que cuando salgan del coche tendrán la sensación de haber trabajado duro".NEUMÁTICOSmclaren-esquema-1.jpg"Entender cómo van a funcionar los neumáticos ha sido todo un desafío. Serán más largos pero la gran diferencia está en que serán significativamente más anchos", comenta."Pirelli llevó a cabo un programa de pruebas muy intensivo durante el año 2016 para desarrollar los neumáticos nuevos, con el apoyo de tres equipos. Ellos tienen un montón de kilometraje a sus espaldas durante 2016, y han facilitado los datos a todos los otros equipos. Pero, de todas esas pruebas, tratar de saber lo que van a hacer en términos de rendimiento, degradación, estabilidad térmica, etc. sigue siendo bastante difícil", afirma Goss. "Estamos bastante cerca de saber lo que vamos a obtener de los neumáticos, pero entender realmente cómo se sincronizan con las nuevas regulaciones será todo un reto. En pruebas de pre-temporada, aprenderemos mucho".AERODINÁMICAmclaren-esquema2.jpg"Los cambios aerodinámicos han sido otro desafío. Muchas de las estructuras de flujo y la física en el coche son básicamente las mismas, cómo el flujo se establece en la parte delantera del coche y luego se desplaza a la parte trasera, comienza de una manera bastante similar al año pasado para nosotros"."Ahora lo que encontraremos es que, en detalle, las cosas empiezan a comportarse de manera diferente, lo que te impulsa a cambiar de dirección. Los chicos han estado luchando para corregir las estructuras de flujo durante meses y meses. Hemos tenido que volver a pensar en muchas áreas diferentes en el coche, porque se comportan de manera diferente a como lo hicieron antes ", afirma.ALASmclaren-esquema3.jpg"El ancho de la pista ha crecido en 100mm por cada lado - por lo que los coches son más anchos. Y debido a esa anchura creciente, el ala delantera también ha crecido"."El alerón trasero también es más ancho y más bajo. Y hay algunas señales de estilo visual que se han introducido: la parte trasera está inclinada hacia atrás en la vista lateral, y las tomas de aire del pontón están Definitivamente es un look 'más malo'. Y hay un detalle en las regulaciones de la placa posterior del ala; se meten, y esa curvatura es otra característica estilística que se suma a la "aura" general alrededor de la nueva forma".DEFELCTORESmclaren-esquema4.jpg"Las nuevas regulaciones nos permiten gestionar un deflector mucho más grande. Hay mucha más libertad en esa área - por lo que probablemente verá que cada equipo ha hecho un montón de trabajo ahí. En las regulaciones de 2016, el alcance para el desarrollo del deflector era realmente pequeño. Ahora podemos gestionar toda la altura del chasis, que puede ir mucho más adelante. También podemos juntar dispositivos en esa zona, por lo que se verá una mayor complicación ahí, un poco como lo vimos en épocas regulatorias anteriores ".SUELO Y DIFUSORESmclaren-esquema5.jpg"La carrocería y el suelo serán ambos más anchos en 2017. En el borde delantero, la zona del BIB ha sido desplazado 100mm hacia atrás, algo poco significativo, simplemente por ahorro de peso. Pero con el aumento de anchura del coche, hay más superficie y por lo tanto mas carga aerodinámica"."El cambio más significativo en esta área es el difusor trasero. Es más largo y más alto - y creará una presión más baja en el centro del suelo y generará una mayor carga aerodinámica. El difusor 2017 ahora empieza antes y se dirige a una altura superior. Anteriormente empezaba en la línea central del eje trasero, ahora se sitúa 170 mm hacia delante. El año pasado, la altura era de 125 mm por encima del plano de referencia, y es ahora de 175 mm".mclaren-esquema6.jpgMOTOR"El sistema de tokens que se aplicó al desarrollo del motor durante las últimas temporadas ha sido suspendido. Para 2017, la arquitectura y el diseño del motor de Honda han sido alterados para servir tanto para el rendimiento como para las necesidades de colocación. La nueva unidad de potencia toma gran parte del aprendizaje de las últimas dos temporadas, pero ha sido específicamente rediseñada para esta temporada".PILOTOS"Los pilotos dicen que estos nuevos coches serán más difíciles de conducir, y que tendrán que trabajar más duro y concentrarse más para sacar lo mejor de ellos"."Posiblemente habrá curvas que ya no tendremos que llamar curvas. Lo que queremos decir con esto es que los ingenieros definen una curva como un punto en la pista donde el conductor tiene que levantar y esencialmente conducir y manejar el coche a través de ella. Si está girando en la una curva, y su pie sigue sobre el acelerador, clasificamos eso como una recta. A medida que los nuevos coches van más rápido, algunas de las curvas del 2016 serán clasificadas como "rectas". Pero debido a que van a pasar por ellas más rápido, se someterán a más fuerzas G y será agotador para su cuerpo".