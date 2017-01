Al repasar la temporada de Ferrari, Marchionne admitió que no debió marcar como objetivos el título y ganar carreras, y añadió que le sorprendió la dificultad de este deporte. "Sí, ¿pero sabe cuál fue mi error? Intervine en el equipo demasiado tarde, pero lo hice por respeto. Les dejé trabajar. Si hubiera intervenido antes, en 2015, probablemente el año pasado habría ido diferente. Pero quién sabe".



Aprendida la lección en 2016, a Ferrari sólo le queda trabajar a fondo y así es en este invierno. "Los chicos están trabajando sin descanso. En Navidades sólo tuvieron dos días de vacaciones. El coche parece que va bien; el motor se ve genial en el banco de pruebas. Pero este no es el momento para dejarse llevar por ello, vamos a ver qué éxito tenemos cuando vayamos a la pista. Por ahora el trabajo que están haciendo es enorme, en el motor, aerodinámica y las nuevas reglas", afirmó el presidente de la Scuderia.



Marchionne argumentó que Ferrari no debe depender de Mercedes para llegar a la cima. Admitió el trabajo de los campeones pero aseguró que en Maranello deben centrarse en ellos mismos. "Sería incorrecto pensar así [sobre Mercedes]. No es su culpa que hagan un trabajo genial. Quizá no es agradable, pero es cierto que son buenos. No, depende de nosotros, así que tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer para vencerlos", concluyó en palabras recogidas por el diario italiano Corriere dello Sport.