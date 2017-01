por GTO » Ayer, 22:38

TRAS LA MEJOR TEMPORADA DE SU HISTORIAPaciencia, la clave del éxito de Force India según SzafnauerAsegura que su mejor resultado es fruto del trabajo de 5 temporadasEl año 2016 siempre será recordado con cariño por Force India. La escudería de Silverstone logró su mejor resultado en la historia y se aupó hasta la cuarta posición en el Mundial de Constructores. Un resultado que, según Otmar Szafnauer (jefe de operaciones de la escudería) , se basa en la paciencia y en marcarse objetivos a largo plazo.La progresión del equipo de Vijay Mallya desde su aterrizaje en el Gran Circo en 2008 es impresionante. Siempre mejoraron o igualaron sus actuaciones anuales, con la única excepción del año 2012, en la que pasaron de la sexta (en 2011) a la séptima posición. Desde entonces, las cosas no han podido ir mejor para los de Silverstone, que están a las puertas del podio de los mejores equipos en la actualidad.Szafnauer considera que la clave es la estabilidad a largo plazo y una progresión constante, como por ejemplo mantener a Mercedes como proveedor de unidad de potencia de 2009 o mantener a sus pilotos durante tres temporadas consecutivas (Pérez y Hülkenberg de 2014 a 2016)."Los bloques para nuestra construcción se colocaron en los últimos 5 o 6 años, no es algo que ocurra en una noche", asegura en declaraciones al portal Racer.com."Hemos estado trabajando hacia tener un mejor equipo y un coche con más prestaciones durante 6 buenos años, y hay mucho puesto en ello: buena toma de decisiones, tener las herramientas y la gente adecuada y el proveedor de motores correcto - gracias por ello, Toto (Wolff) - pero también comprender los neumáticos y la forma de hacer el coche aerodinámicamente eficiente", afirma.Tienes que tener todas esas cosas y luego viene el rendimiento. Por no hablar de contar con dos buenos conductores", apunta el jefe de operaciones de la escudería.Force India buscará en 2017 igualar su brillante temporada del año anterior. La llegada de los nuevos monoplazas y el nuevo reglamento hace que todos los equipos sean optimistas, aunque el asalto a los equipos más grandes parece imposible. Pero sus pilotos no pueden estar más motivados, tanto Ocon como Pérez establecen el objetivo de la presente campaña en el top 3, veremos de qué son capaces.