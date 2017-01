por GTO » hace 30 minutos

Cuatro vacantes en la parrilla de 2017Faltan los dos pilotos de Manor, uno en Sauber y el sustituto de Nico Rosberg en MercedesLa parrilla de la Fórmula 1 tiene cuatro huecos para 2017. Cuatro coches aún sin dueño con el año a punto de cerrar y pendientes en la mayoría de los casos de los pilotos de pago que acudan a las escuderías con los patrocinadores o el dinero bajo el brazo. Quedan por completar los dos tripulantes de Manor, uno en Sauber y el sustituto de Nico Rosberg en Mercedes. Y también falta por resolver el nudo de Williams.Los dos pilotos de Manor serán los que más dinero aporten o algún descarte de Mercedes, el suministrador de motores que coloque a alguno de sus jóvenes pilotos. Sauber lleva años en dificultades financieras y es uno de los fijos como recaudadores. de momento, ha confirmado a Marcus Ericsson, el sueco que no tiene un gran palmarés pero que suma en cuestiones económicas.El nudo de Williams tiene que ver con el nombre del piloto que suplirá a Rosberg. El equipo británico no ha dado curso oficial a lo que es una noticia anunciada: el regreso de Felipe Massa. El brasileño volverá a la escudería de Grove (Reino Unido) y solo queda la respuesta oficial de la marcha de Valtteri Bottas para conducir el Mercedes campeón. El canadiense Lance Stroll es el único de momento confirmado en Williams para 2017.Así está la parrillaMercedes: Hamilton.Red Bull: Ricciardo y Verstappen. Ferrari: Vettel y Raikkonen.Force India: Sergio Pérez y Ocón.Williams: Stroll, ¿Massa o Bottas?McLaren: Alonso y Vandoorne.Toro Rosso: C. Sainz y Kvyat.Haas: Grosjean y Magnussen.Renault: Hulkenberg y Palmer.Sauber: Ericsson.Manor: sin confirmar los pilotos.