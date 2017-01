por GTO » Hoy, 15:51

Ecclestone: “Lo importante es descartar los motores híbridos”Ecclestone considera que se deben introducir nuevas reglas del motor lo antes posible y descartar los motores híbridosBernie Ecclestone, el jefe de la Fórmula Uno, sigue en su cruzada personal por mejorar el espectáculo y agradar a los aficionados, para lo que considera fundamental cambiar por completo las normas de la F1, señala que actualmente son demasiado complicadas, ya no solo para el espectador, asegura que incluso para los pilotos, que en ocasiones no saben que pueden y que no pueden hacer.Pero además el jefe de la F1 también se plantea un cambio de formato, como ya dijo en otras ocasiones, cree que la audiencia se aburre en carreras largas y piensa que sería mejor dos cortas más emocionantes. Y cómo no, sigue fiel a su total antipatía por los motores turbo V6 híbridos, con los que nunca estuvo de acuerdo y por supuesto sigue queriendo acabar con ellos, ya que en su opinión, que a decir verdad es la de muchos aficionados y fans de la F1, los motores deben ser ruidosos y poderosos, además solo deberían poder ser pilotados por los mejores pilotos del mundo.Bernie Ecclestone piensa que la actual normativa es demasiado complicada y debería ser cambiada en su totalidad, según declaró para Sport Bild: “Las reglas deben ser cambiadas, todas ellas. Son demasiado complicadas”.Para Ecclestone estas reglas son complicadas tanto para el aficionado como para los pilotos y perjudica a la competición: “Estamos en el negocio de entretenimiento, pero ¿cómo se supone que vamos a entretener a la gente cuando el público no entiende nada? Incluso los pilotos ya no saben lo que pueden y no pueden hacer en la pista. A veces pienso que el libro de reglas sólo dice: “! No competir”. Deja que se toquen de vez en cuando, ¿y qué? Deje que los pilotos lo gestionen por sí mismos”.El formato de carrera también debería revisarse según Ecclestone para que sea más atractivo para el aficionado: “Dos carreras de 40 minutos es más atractivo para una audiencia televisiva de un Gran Premio aburrido”.Descartar los actuales motores y nuevas reglas de motor es lo más importante en opinión del Jefe de la F1: “Tenemos que introducir nuevas reglas del motor tan pronto como sea posible. Lo importante es descartar los motores híbridos. Todt (Presidente de la FIA) cree que son el espíritu de nuestro tiempo, y esto puede ser cierto para los coches de carretera normales, pero en la F1, la gente quiere ver algo especial. Ellos quieren tener motores ruidosos y poderosos que puedan ser manejados sólo por los mejores pilotos del mundo”.Ecclestone sin duda con un buen ejemplo refuerza que lo importante no es la tendencia en la calle, ya que se trata de un deporte: “No pones unos zapatos ortopédicos a los jugadores de fútbol profesionales, sólo porque estos tipos de zapatos son tendencia en la vida cotidiana”.