McLaren se marca como objetivo el tercer puesto del campeonato

Jonathan Neale afirma que en el equipo de Woking estarían decepcionados sin no finalizan por encima del cuarto lugar en 2017.

Por Sofía Tera14 ENE 2017Jonathan Neale cree que McLaren puede mejorar de forma significativa en 2017. El jefe de operaciones del equipo de Woking afirma que esta temporada podrían quedar en una posición más alta en el campeonato gracias al cambio de normativa, pero advierte de que se sentirían decepcionados de no finalizar por encima del cuarto lugar de la clasificación de constructores.“Tienes que apuntar alto, pero ahora mismo estaría decepcionado si terminamos cuartos. Es probablemente una visión pragmatista, pero así no se logra progresar. Queremos ganar y lo queremos hacer cuanto antes”, declaró Neale a Autosport. “Tenemos un equipo y pilotos capaces de ganar. Entre el chasis y el motor, tenemos que reducir la desventaja en el rendimiento junto a Honda. La nueva plataforma aerodinámica y la incertidumbre sobre los neumáticos nos da una oportunidad y nos gustaría pensar que podemos beneficiarnos de ello, pero no lo sabemos”.Por su parte, Eric Boullier tiene claro que el objetivo de McLaren es ganar, pero admite que tendrán que ser pacientes para poder volver a luchar por victorias y títulos. “Quiero ser pragmático y no tener expectativas muy altas. Fuimos novenos en 2015 y sextos el año pasado, así que esperamos estar entre los cuatro primeros la próxima temporada. Queremos ganar lo antes posible, pero soy consciente de la realidad en la que estamos. El equipo está trabajando duro pero los días en los que podías llegar con una mejora y ganar un segundo han terminado. Ahora las mejoras son incrementales”.