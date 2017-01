por Trupon » Hoy, 15:17

Newey, preocupado por la posible reducción de adelantamientos

Las distancias de frenado se reducirán con el incremento de grip mecánico y aerodinámico

El director técnico de Red Bull teme que eso reduzca los adelantamientos al DRS

No le gusta ese dispositivo porque asegura que no genera maniobras memorables

MARTÍ MUÑOZ | 15 ENE 2017Adrian Newey está preocupado. Los nuevos coches de 2017 tendrán mucha más adherencia y eso reducirá las distancias de frenada. El director técnico de Red Bull teme que eso repercuta negativamente en el número de adelantamientos y que los cambios de posición sólo ocurran en las zonas de DRS.Newey es famoso por su excepcional dominio de la aerodinámica, un conocimiento que entre 2010 y 2013 se tradujo en dos tetracampeonatos para Sebastian Vettel y Red Bull. Estos precedentes sugieren que tiene motivos para estar entusiasmado con las novedades que se avecinan, pero no es así.El ingeniero teme que el DRS gane más importancia que en los últimos años y confiesa que no le gusta ese dispositivo, ya que siente que banaliza el adelantamiento. Como ejemplo, cita la lucha que Mark Webber y Fernando Alonso mantuvieron en el GP de Bélgica de 2013."(El DRS) ayuda porque puedes tener cambios de orden, pero creo que es una lástima. Los adelantamientos que recordamos son los valientes: Mark Webber superando a Fernando Alonso en Eau Rouge. Pero fue una lástima, porque aunque fue un adelantamiento muy valiente y muy bien ejecutado Fernando tuvo el DRS en la recta siguiente", señala desde el escenario del Autosport International Show.Este año los coches equiparán neumáticos un 25% más anchos. Eso se traducirá en más capacidad de frenada, más tracción y más adherencia mecánica en el paso por curva. La también vitaminada aerodinámica contribuirá a optimizar el rendimiento del coche en todas las facetas de la conducción.Es aquí donde Newey admite que no se siente del todo cómodo con la nueva Fórmula 1. Teme que si los coches van a fondo en todo momento y frenan en menos espacio, será más difícil que los pilotos luchen de tú a tú."Creo que tengo sensaciones encontradas. Sí, tener más carga aerodinámica está bien y significa que curvas como Copse se harán a fondo también en carrera. Las curvas rápidas serán más rectas que curvas, como Eau Rouge. Y los coches serán más físicos de pilotar, que creo que está bien"."Lo que eso hace a los adelantamientos es un poco más preocupante. Las distancias de frenado serán más cortas. Puedes usar el DRS, pero para mí un adelantamiento con DRS no es un evento memorable", reflexiona.Eso suscita una pregunta: si queremos adelantamientos reales, ¿por qué no quitamos ‘downforce’? El ingeniero de Red Bull sabe que no es tan fácil. "¿Deberíamos quitar los alerones? Si quitas mucha aerodinámica, los coches parecerán lentos. Los coches han de ser rápidos porque la televisión tiene el efecto de ralentizarlo todo".