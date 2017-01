por bigbossf1 » hace 59 minutos

Hay un error tremendo en la traducción de esto, pone menor carga aerodinámica cuando es justo lo contrario. Brundle se refiere a que serán monstruos porque serán muy rápidos y muy duros fisicamente, también nos dice que serán mas fáciles de pilotar, claro, al principio se tendrán que acostumbrar y estar a la altura fisicamente, una vez pasado este tiempo, no jodamos(con perdón) es mas facil pilotar la curva 3 de barcelona a fondo que no estar midiendo con el acelerador y el freno, aunque luego acabes mas cansado, son cosas distintas. sobre el espectáculo ya hemos hablado mucho de ello, es probable que se resienta y mas si se cumple lo que dice Pirelli, me temo que tendremos coches espectaculares en todos los sentidos menos en el verdaderamente importante, las carreras, aún así, deberemos esperar a las primeras carreras para confirmarlo, y también hay que tener en cuenta que hasta Barcelona, todos tendrán la misma elección de neumáticos, lo cual también afectará al espectaculo