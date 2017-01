por Trupon » hace 26 minutos

MARTÍ MUÑOZ | 15 ENE 2017¿Cuándo se anunciará el fichaje de Valtteri Bottas por Mercedes AMG? Esa es la pregunta del millón. Claire Williams confía en que la noticia llegará en los próximos días. Explica que están en la recta final de las negociaciones y es optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque remarca que éste sólo existirá si es positivo para las aspiraciones de su equipo.Desde que Nico Rosberg anunció su retirada de la Fórmula 1, Bottas se ha erigido como el candidato mejor posicionado para sustituirlo. El finlandés estuvo en la fábrica de las flechas de plata antes de Navidad, donde aprovechó para hacerse el asiento y conocer a sus nuevos ingenieros. Sin embargo, su incorporación aún no es oficial.Claire no confirma explícitamente su salida, pero sus palabras suenan a despedida. Le agradece los servicios prestados y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su carrera profesional, etapa en la que tendrá la oportunidad de luchar junto a Lewis Hamilton por el Campeonato del Mundo."Se ha ido retrasando y creo que todo el mundo quiere saber quién será el compañero de Lewis la próxima temporada. Desde que Nico hizo su anuncio sabíamos que era probable que Toto (Wolff) nos llamara", ha explicado la jefa de equipo en declaraciones a Sky Sports."Para Valtteri es una oportunidad fantástica. Él le ha dado mucho a Williams. Siempre hemos dicho que podemos hacer que esto ocurra si es positivo para Williams. Casi estamos ahí, estamos ya en el final. Con suerte podremos hacer un anuncio la semana entrante. Pero ha de ser lo correcto para Williams".Williams no le quiere retener contra su voluntad. "Nadie quiere ni necesita tener a un piloto en su equipo cuando él quiere estar en otro lugar. No está bien retener a un piloto ante semejante oportunidad, especialmente en este momento de la carrera de Valtteri. Pero ha de ser bueno para Williams y es en eso en lo que hemos trabajado tan duro durante las últimas seis semanas".Cuando Bottas firme con Mercedes, se activará una cláusula en el nuevo contrato de Felipe Massa según la cual el brasileño se convertirá en piloto titular de la formación de Grove. Claire espera que el brasileño sea tan competitivo como el que más."Si Felipe regresa, no creo que pierda ningún ápice de su espíritu competitivo. Tampoco traeríamos a un piloto si nos preocupara su habilidad para hacer el trabajo", añade."El corazón de Felipe siempre ha estado en nuestro deporte. Cuando se unió a nosotros, era un nuevo piloto. No creo que quisiera abandonar el deporte. Él ha dicho que quería seguir corriendo. Estos chicos han corrido desde que tenían seis años, está en su ADN".