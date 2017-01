por Trupon » Ayer, 17:02

OFICIAL: Massa regresa a Williams para sustituir a Bottas

El brasileño regresa por un año más y el equipo le desea suerte a Bottas en Mercedes

MARTÍ MUÑOZ | 16 ENE 2017Felipe Massa ha firmado un contrato por una temporada con el equipo Williams para sustituir a Valtteri Bottas, que abandona el equipo con rumbo a Mercedes AMG para ser el compañero de Lewis Hamilton y ocupar el volante que ha dejado vacante Nico Rosberg.La escudería de Grove ve en Massa a un piloto con experiencia y conocimiento para guiar su proyecto deportivo en un momento de transición como es el del cambio de reglamento de 2017. También jugará un papel fundamental en la formación del joven debutante Lance Stroll."Estoy muy contento de tener la oportunidad de volver a Williams", ha dicho Felipe. "Siempre quise correr en alguna parte en 2017, pero Williams es un equipo que quiero y respeto todo lo que han conseguido. Valtteri tiene una oportunidad fantástica fruto de lo que ha pasado en invierno y le deseo lo mejor en Mercedes"."Cuando me dieron la oportunidad de ayudar a Williams con su temporada 2017, sentí que era lo correcto. No he perdido el entusiasmo por las carreras y estoy extremadamente motivado por volver y correr con el FW40. El apoyo de mis fans ha sido un aliciente enorme y les estoy agradecido. Tengo ganas de trabajar con Lance. Le conozco desde hace muchos años y he visto desarrollar su talento, así que tengo ganas de ver qué podemos conseguir juntos".Claire Williams también le ha dado la bienvenida."Estoy encantada de que Felipe haya estado de acuerdo en volver de su retirada para ser parte de nuestra temporadad 2017. Valtteri tiene una oportunidad única de unirse al actual Campeón de Constructores y hemos trabajado muy duro para estar seguros de que podíamos hacer un acuerdo con Mercedes para darle a Valtteri esta fantástica oportunidad"."Valtteri ha formado parte de la familia de Williams desde 2010, es un gran talento. Ha conseguido nueve podios. También me gustaría darle las gracias en nombre de todo el equipo y le deseamos una temporada exitosa ahora que se une a Mercedes".