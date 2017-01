por Trupon » Ayer, 17:29

Bueno, cuando Nico se fue dije que la cosa estaba entre Wherlein, Bottas y Pérez. No me mojé nombrando a un solo piloto, pero acerté. Hubo mucha fantasía, y el tema con Alonso, Vettel, Ricciardo y Verstappen se salió de madre; creo que no hubo nada. Supongo que el contrato del finlandés es por un año.