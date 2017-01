por bigbossf1 » Ayer, 17:56

Era un secreto a voces. Como el ingreso de Bottas en Mercedes o el regreso de Massa a Williams. Pascal Wehrlein acompañará a Marcus Ericcson en el equipo Sauber F1 la próxima temporada 2017.De hecho, durante el fin de semana, el piloto alemán de la cantera de Mercedes ya habló como miembro del equipo, pero no ha sido hasta la mañana de este Lunes cuando el equipo de Peter Sauber ha oficializado el acuerdo. La responsable del equipo, Monisha Kaltenborn se ha mostrado especialmente contenta de la nueva incorporación que viene a sustituir al brasileño Felipe Nasr.Por su parte, Pascal Wehrlein comentó: “Estoy muy contento de ser parte del equipo Sauber F1 durante la próxima temporada de Fórmula 1. Es un nuevo desafío en un nuevo equipo y estoy muy emocionado esperando esta nueva aventura. Nuestro objetivo es mantenernos en la zona media y puntuar de forma regular. Haré todo lo posible por hacer crecer a Sauber. Estoy deseando conocer a todo los del equipo y preparar la temporada 2017. Quiero dar las gracias a Sauber por confiar en mi y darme esta oportunidad, además de agradecer también a Mercedes por el apoyo.”El equipo Sauber se había convertido en prácticamente el único destino posible para Pascal después de que el equipo Manor no vaya a continuar en competición salvo sorpresa de última hora. Aunque la marcha de Nico Hülkenberg a Renault abrió una vacante en el equipo Force India, éste prefirió a Esteban Ocón, pidiéndolo expresamente a Mercedes. Con la vacante también en el seno de Mercedes, Pascal fue una posibilidad real, sin embargo Toto Wolff no ha acabado de confiar en él, como tampoco lo han hecho en el equipo Williams, que no creían que el campeón del DTM fuese el mejor acompañamiento para su estrella en ciernes, Lance Stroll.Fuente: http://www.caranddriverthef1.com/formul ... oto-sauber Ya están todas las piezas del puzzle, ahora solo falta ver que pasa con Manor, seguramente este movimiento tenga mucho que ver con lo mal que lo está pasando Manor estos dias