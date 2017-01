por GTO » hace 56 minutos

Wolff: "Realmente creo que Bottas puede hacer sudar a Hamilton"El tricampeón tiene una buena relación con el finésEl jefe de Mercedes cree que se complementarán bienWolff opina que Hamilton y Bottas harán una pareja perfecta. Es más, el austriaco cree que el finés será el complemento ideal para el tricampeón y que su llegada puede poner al británico bajo presión. Por el momento la relación entre ambas es buena, pero ya se verá la evolución pasadas unas carreras.El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que Valtteri Bottas supondrá un reto nuevo para Lewis Hamilton. Al finés le anunciaron este lunes como reemplazo de Nico Rosberg y desde esta semana ya comparte equipo con todo un tricampeón del mundo. No obstante, el austriaco cree que el nuevo fichaje es perfecto para el puesto.“Lewis es probablemente el mejor piloto del mundo en este momento, tanto talento, tanta velocidad, si lo junta todo en un fin de semana, es casi invincible. Pero Valtteri tiene todos los ingredientes y no le hemos visto en un coche capaz de luchar por campeonato, es un paso diferente. Algunos pilotos se han desarrollado en la dirección adecuada y otros no y realmente creo que Valtteri puede hacerle sudar”, ha destacado el jefe de Mercedes para Sky Sports.Los de Brackley sufrieron para controlar la relación entre Hamilton y Rosberg durante los cuatro años que estuvieron como compañeros de equipo, pero Wolff cree que esta nueva pareja funcionará bien para el equipo.“Son muy diferentes, no de la forma en la que Nico y Lewis eran, pero Lewis expresa sus sentimientos, es pasional y emotivo como piloto, Valtteri está en el otro extremo. Como finés, es muy tímido y como equipo tienes que tener lo mejor de los dos mundos. Lewis y yo tuvimos una conversación muy buena cuando terminó la temporada y todo se volvió muy intenso al final del año, pero obviamente con un final decepcionante a su campaña. Los medios de comunicación necesitan crear historias, así que siempre está bien sentarse frente a un folio en blanco y pensar en lo que puedes hacer mejor para el próximo año. La conversación fue muy amistosa y ambos la disfrutamos. En términos de la relación, Lewis me dijo que en realidad se lleva muy bien con Valtteri. Está acostumbrado a trabajar con fineses tras estar con Aki Hintsa durante mucho tiempo, así que creo que la combinación de ambos funcionará bien para el equipo”, ha expresado para finalizar.