VOTACIÓN DE LOS ACCIONISTASLiberty Media aprueba la compra de la Fórmula 1Los americanos también aprobaron el cambio de nombre a "Formula One Group"La adquisición todavía será condicional hasta que la FIA lo apruebe con su Consejo MundialLiberty Media ya ha hecho un paso más para tomar el control de la Fórmula 1. Los accionistas de la empresa americana votaron y aprobaron ayer la compra de la F1 y el cambio de nombre de la entidad a "Formula One Group". Este fue el comunicado que publicaron tras su reunión en Colorado."Los titulares de sus acciones con derecho a voto aprobaron: (i) una propuesta relativa a la emisión de acciones de Liberty Media Series C a la conexión con la adquisición pendiente de la Fórmula 1 y (ii) una propuesta relativa a la aprobación y modificación íntegra del nombre 'Media Group' y 'Liberty Media Common Stock' a 'Formula One Group' y 'Liberty Formula One Common Stock', respectivamente".A pesar de la aprobación de la compra de la Fórmula 1, ésta todavía es condicional ya que requiere la aprobación de la FIA, pues la Federación organizó una reunión extraordinaria de su Consejo del Deporte Mundial de Motor el mismo día 17 de enero para tomar una decisión. Se espera que Liberty Media finalice la compra de la Fórmula 1 antes de terminar el primer trimestre de 2017.