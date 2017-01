por GTO » Ayer, 16:40

Lauda: “Bottas es la mejor elección, creo que puede pilotar de modo similar a Nico”Lauda asegura que están tranquilos ya que cree que con Bottas tienen de nuevo una pareja equilibrada como el año pasado y que puede pilotar de modo similar a Nico RosbergNico Rosberg tras proclamarse Campeón del Mundo de Fórmula Uno 2016, anunció por sorpresa su retirada. Esto colocó al equipo Mercedes en una difícil situación, tenían una pareja muy fuerte de pilotos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, con gran rivalidad pero ambos la sabían llevar, la controlaban y les empujaba a ambos y al equipo. Sustituir a Rosberg no era una tarea fácil, la mayoría de los pilotos top tenían contrato y ni podían ni quería moverse y las opciones de volver a tener un dúo tan fuerte no eran nada prometedoras. Finalmente se decidieron por el que sonó favorito casi desde el principio Valtteri Bottas y que además estaba en su mano poder fichar, gracias a llegar a un acuerdo con Williams a los que Mercedes motoriza.Niki Lauda ahora que ya el fichaje de Bottas es oficial ha asegurado que ahora la conmoción por perder a Rosberg se ha ido, piensa que con Bottas tienen de nuevo una pareja equilibrada como el año pasado y que puede pilotar de forma similar a Nico Rosberg. Sin duda Lauda sabe defender lo suyo y ahora Bottas forma parte del equipo, al ser el nuevo compañero del tricampeón, Lewis Hamilton. Además siguió alabando a Bottas señalando que aporta experiencia y velocidad además considera que se adapta muy bien al equipo. Y cree que pueden comenzar la temporada con tranquilidad con sus dos pilotos. Ha añadido que como siempre ha sido en Mercedes los dos pilotos serán libres para luchar en pista.Niki Lauda afirma que ahora están tranquilos de nuevo ya que con Bottas vuelven a tener una pareja de pilotos equilibrada, según declaró para la cadena RTL: “La conmoción tras perder a Nico se ha ido por completo. Estoy muy tranquilo porque creo que con Bottas tenemos de nuevo una pareja equilibrada como el año pasado”.Para Lauda, Bottas ha sido la mejor elección, reconoce que con Hamilton y Rosberg lo ganaron todo y cree que Bottas puede pilotar como Rosberg: “Bottas es la mejor elección, creo que puede pilotar de modo similar a Nico, es por lo que comenzamos la nueva temporada con Hamilton y él. Buscábamos un piloto que se ajustara a nuestro equipo. Hasta ahora, siempre hemos tenido dos pilotos punteros que podían luchar por el Campeonato del Mundo. Nico y Lewis eran un buen ejemplo. En ocasiones uno estaba delante, a veces el otro. En los últimos tres años hemos ganado todo lo que se podía ganar. Y por eso hemos decidido apostar por Bottas, aporta experiencia y velocidad al equipo. Es un finlandés tranquilo y me gusta eso de él. No habla mucho, pero es un trabajador duro. Toto y yo le conocemos desde hace años, creo que se adapta muy bien al equipo”.El director no ejecutivo de Mercedes también ha destacado que como siempre, Bottas y Hamilton podrán luchar libremente: “Como siempre, ambos pilotos podrán presionar todo lo que quieran, son completamente libres. Eso nunca ha cambiado en Mercedes y no lo hará en el futuro. Hablamos con Lewis y le explicamos que Bottas sería su compañero. Lewis no tiene ningún problema con ello y Bottas tampoco. Creo que podemos comenzar la temporada con tranquilidad teniendo estos dos pilotos”.