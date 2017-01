por Trupon » Hoy, 15:21

Silverstone decidido a renunciar a la F1

La prensa británica afirma que la cúpula directiva del circuito ya ha tomado la decisión ante la poca rentabilidad del proyecto.

Por Sergio Martínez19 ENE 2017Los números no salen y la decisión está tomada. El circuito de Silverstone hará efectiva la cláusula que le permite renunciar a la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que teóricamente debía acoger hasta 2019, si bien el Gran Premio de 2017 no corre peligro.Así lo ha afirmado 'The Sun' aludiendo a fuentes autorizadas. Para el British Racing Driver's Club (BRDC) el Gran Premio es imposible de rentabilizar, y aunque el impacto económico sobre la ciudad y alrededores sea importante, las altas cantidades que se deben pagar a la Fórmula 1 en concepto de canon así como las distintas recaudaciones que la FOM suele quedarse para ellos hace que año tras años la celebración del evento acabe en pérdidas.Tras la negativa de los diferentes gobiernos de costear parte del evento, el circuito de Silverstone ya ha tomado la decisión de renunciar a la disputa de la carrera de Fórmula 1, así que en 2018 el circuito británico no tendrá ni carrera de Fórmula 1 ni, en principio, carrera de MotoGP, que si todo va sobre lo prevista debería disputarse en el aun no construido circuito de Gales.Precisamente este circuito de Gales, ahora con problemas tras adoptar el gobierno local una actitud precavida ante los efectos del 'Brexit' podría ser una de las alternativas que Bernie Ecclestone afirmó tener si finalmente Silverstone no decidía salir adelante, ya que hay que recordar que Donington afirmó no tener interés alguno en celebrar una carrera de Fórmula 1.