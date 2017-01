por bigbossf1 » Ayer, 15:56

hasta que no lo vea no lo creeré, si consiguen eso y lo de quitarle el pastizal que se da a Ferrari(entre otros, pero a ellos mucho mas), es mas, si se quitan todos los extras de equipos historicos y se balancea el reparte, empezaré a ser muy fan de esta gente,falta que lo hagan y no será de hoy para mañana pero si es así las cosas empezarán a ir mejor. sobre lo de las acciones a los equipos, al principio lo vi como algo malo, pero pensandolo bien, si los equipos no tienen mas poder y se les exige una estáncia de 10 años como dicen puede ser bueno para asegurar el futuro de la categoría.