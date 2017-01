por Otani » Ayer, 19:01

Para que luego diga el señor Hamilton que es el único piloto que no tiene miedo de tener a cualquier piloto en el garaje de al lado, anda que no hubiera sido mucho más cómodo para Alonso seguir con Jenson como compañero en 2017. Si realmente estuviera en su contrato que él elige compañero, creo que habría optado por Jenson porque es cierto que Vandoorne puede ser una amenaza, ya no a nivel de competición sino a nivel de que puede no entenderse con él.



Habrá mucho morbo con este duelo debido a que se soñó mucho con el fichaje de Alonso por Mercedes para un Alonso contra Hamilton parte II. Ahora habrá que cubrir ese hueco con lo que se pueda.