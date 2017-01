por Trupon » Hoy, 14:16

Un especialista en jet-lag, clave en el brillante 2016 de Rosberg

El alemán dio mucha importancia a la preparación mental

MIREIA ESCRIBANO | 22 ENE 2017Nico Rosberg compareció el viernes en el Foro Económico Mundial de Davos. El campeón del mundo en título de la Fórmula 1 explicó algunos de los secretos que le ayudaron a coronarse en lo más alto del automovilismo.El alemán explica que la preparación mental fue crucial, y que en ese sentido se centró en su concentración y en un óptimo sueño para resentirse lo mínimo posible de los cambios horarios."Hice algunas prácticas de concentración para intentar centrar la mente. Ser consciente de tus emociones y que tus pensamientos te permitan calmarte y tener una actitud más positiva. Cada persona debe ser capaz de encontrar su propio camino. A veces incluso yo mismo he sufrido con eso, pero al final logré superarlo", añadió el ex piloto de Mercedes.Mercedes le proporcionó un médico especialista en el sueño. "Tenemos un doctor para el jet-lag fue una de las grandes revoluciones para mi vida en las carreras. Es algo que conlleva tener mucha disciplina, algo muy complicado en nuestro deporte. Me aseguraba de que el vuelo tenía una buena secuencia con el plan. Si no me equivoco, lo hizo un doctor de Harvard que no era solamente de asuntos de jet-lag, sino que se especializó en ese ámbito. Ha sido muy útil", concluyó.El alemán reivindica que la filosofía también le ha servido de inspiración en el proceso. "Llevo diez años estudiando filosofía y ha sido un gran beneficio para mí. Todos los grandes genios del pasado han tenido pequeños problemas o dudas que todos tenemos a día de hoy; ellos han conseguido escribirlo y hacer que lo entendamos fácilmente. Es algo que te permite entender por qué tienes envidia, por qué te enfadas, tienes hambre, miedo o incluso nervios. Nunca puedes desprenderte de esas emociones, pero al menos sí que puedes modificar su forma de actuar ante ello. Os recomiendo meteros en ese mundo porque os puede ayudar mucho", confesó.