McLaren busca sponsor principal: "En 2018 ha de estar hecho"

Vodafone les dejó en 2013, y con ella 60 millones de libras anuales (69 millones euros)

Brown remarca que el equipo necesita volver a tener un gran patrocinador

A nivel deportivo, no hace promesas para 2017 pero sí vislumbra progresos

MARTÍ MUÑOZ | 22 ENE 2017Zak Brown tiene un objetivo muy claro para el futuro: encontrar un patrocinador principal para McLaren que inyecte capital y contribuya a mantener sanas las arcas del equipo. Brown está convencido de que es posible trabajar en un acuerdo, aunque señala que hasta 2018 no habrá novedades porque será un proceso de negociación lento.McLaren es una escudería privada, por lo que no cuenta con el apoyo económico de un fabricante. La llegada de Honda les ha permitido tener una vía de ingresos nueva, pero aun así los ingleses añoran los 60 millones de libras anuales -69 millones de euros- que percibían cada año como parte de la esponsorización de Vodafone, que terminó en 2013.En declaraciones a la revista inglesa Autocar, Brown remarca que su empresa tiene un gran potencial durmiente y se muestra seguro de que es atractiva a ojos de otras compañías. Su meta es materializar esas sensaciones con un acuerdo lucrativo."El acuerdo ha de estar hecho en 2018. No podemos esperar mucho más. Esta temporada ya ha terminado porque, siendo realistas, para trabajar con una gran corporación necesitas un año con tal de conseguir el acuerdo apropiado. Ya estamos trabajando duro, pero a simple vista puede que no haya muchos progresos durante 2017. Pero el juego debería cambiar el año que viene"."McLaren es una marca como ninguna. Tiene un sentimiento de intemporalidad y patrimonio más rico que cualquiera, excepto quizá por los de rojo –Ferrari-. Tenemos muchos recursos y ayudamos a nuestros socios a desarrollar sus propios negocios. No se limitan a poner adhesivos en coches de carreras".A nivel deportivo, Zak Brown no hace promesas vacías sobre el nivel de competitividad de la escudería en la nueva temporada que se avecina. Jonathan Neale, su director de operaciones, ha dicho que será una “decepción” si el equipo no termina entre los tres primeros del Mundial de Constructores."Sin duda alguna mejoraremos", dice Brown. "Pero sería peligroso decir un número. Pero nuestra trayectoria fue alentadora en 2016. Fuimos sextos en el Campeonato de Constructores, una gran mejora en comparación con el desastroso noveno de 2015. Y mejoramos durante la temporada. Con unas carreras más, hubiéramos luchado con Williams por la quinta posición".