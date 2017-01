por GTO » Hoy, 10:13

La FIA no descarta la idea del aeroscreenEl órgano de gobierno de la Fórmula 1 todavía considera la propuesta presentada por Red Bull, aunque afirma que solo la usarán si los equipos rechazan el halo.La FIA aún no descarta completamente la propuesta del aeroscreen, idea presentada por Red Bull como una alternativa al halo a la hora de proteger el cockpit del monoplaza. El diseño inicial del aeroscreen no pasó las pruebas necesarias y se abandonó su desarrollo, lo cual dejó al halo como la única opción disponible.Tras probar el halo durante las sesiones del viernes el año pasado, la mayoría de los pilotos se mostraron a favor de esta opción. Por otra parte, la opinión de los equipos y aficionados sobre su introducción a partir de 2018 sigue estando dividida. Laurent Mekies, subdirector de carrera de la F1, afirma que la FIA está satisfecha con la manera en la que ha progresado el trabajo con el halo pero no descarta que vuelva a considerarse la idea del aeroscreen, si bien su desarrollo no está tan avanzado y solo se introduciría si los equipos rechazan el halo.“No, no está muerto aún. Es posible técnicamente. Está seis o cinco meses atrasado si quisiéramos hacerlo”, declaró Mekies durante el Autosport International Show. “Estamos esperando la decisión final de nuestros jefes para saber si quieren el halo o el aeroscreen, o si quieren algo entre las dos opciones. O quizás algo estéticamente mejor, aunque eso tenga un precio. Todo está sobre la mesa. No hay nada que consideremos imposible ahora mismo”.La introducción de alguna forma de protección del cockpit en 2018 ha generado una gran discusión sobre si encaja o no con la filosofía de la Fórmula 1. “Es una conversación filosófica. El trabajo de ingeniería está listo. Alguien tiene que decidir si es lo correcto o no para la Fórmula 1, si es compatible con su ADN. El beneficio en la seguridad está establecido. Después de eso, aceptamos que los monoplazas de Fórmula 1 no son cerrados. ¿Está bien para la F1? Alguien tiene que responder a esas preguntas, lo cual deberían ser los accionistas”, añadió Mekies.