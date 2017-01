por GTO » Hoy, 10:19

don juaco escribió: Un dia historico para la F1,sin duda...pero,que pasara de hoy en adelante?,Trupon dijo "la f1 ya pertenece a los americanos" y es asi,tan simple y tan sencillo.

Haciendo futurologia barata,que pasara cuando los americanos ya no le den a Ferrari su tajadita por ser historicos...ellos se iran?,es probable.Y los pocos circuitos "historicos" que aun quedan en el calendario,seguiran?.Hay que ver que son historicos para los europeos,para los americanos quien sabe.Y asi en mas,cuantas cosas van a cambiar.

Lo que sin duda es cierto es que de a poco,o de golpe,vamos a ser testigos de una nueva era.

Pues yo creo que Ferrari no puede vivir sin la F1. Los coches de ferrari se distinguen de otros superdeportivos precisamente por que su imagen esta unida a la competicion mas grande del motor, su maquina de publicidad no puede permitirse separarse de la F1, por que seria un fabricante mas de deportivos en 10 años, mientras que hoy, son el fabricante de deportivos con mas victorias en la formula 1. Y Ferrari esta babeando con la idea de que la F1 triunfe en su principal mercado mundial. Nunca dejarian esta F1.Por otro lado, los de liberty no son tontos, saben que ferrari es parte del glamour de la F1. Al publico americano les encanta que los ferraris se fabrican en un pueblecito de italia, en el corazón de Europa y que dominan en una competición mundial que ellos no entienden y por eso admiran mas. Liberty no cortara el grifo, si no que negociara una pequeña bajada, creo yo, suficiente para que los pequeños no quiebren y listo.Esto ultimo es lo que el dictador Ecclestone nunca supo entender, si los participantes quiebran, uno tras otro, es que el reparto esta mal echo. El era de la opinión, como algunos aficionados, que si no pueden pagarlo, pues que no vengan, pero el muy prepotente no entendía que lo que ha conseguido es que nadie quiera entrar en la F1. Era tan sencillo como quitar por arriba para garantizar la vida abajo.