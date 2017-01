por GTO » Hoy, 10:08

Trupon escribió: Horner: "Volvería a los motores V10"



Absurdo. Pero viniendo de un equipo que no construye motores, lo comprendo.

Ciertamente Horner no sabe de estoYo no cambiaría ahora a los V10, ya estamos metidos aqui, lo mas caro ya esta pagado y cambiar ahora no es viable, pero coincido con Horner en una cosa, en la F1 los motores no deben ser lo que marque el liderazgo por separado como ha ocurrido en estos 3 años. Aunque es cierto el tema del sonido de los V10, precisamente por lo que creo que el motor no debe ser el elemento fundamental, creo que los V6t cuando sean muy parecidos entre ellos, me valdrán.la F1 debe buscar un equilibrio entre chasis, motor y piloto en tercios mas o menos iguales. Solo se consigue que el piloto tenga mayor importancia cuando se equilibran los rendimientos del conjunto motor y chasis. En el ultimo cambio ha habido un despilfarro en alta tecnologia en el apartado motor, y eso no ha gustado ni ha servido de mucho como se prometía en los coches de calle.