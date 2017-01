por GTO » Ayer, 23:46

Salo: “Hamilton será el número uno en 2017”Mika Salo asegura que Lewis Hamilton será el número uno de Mercedes en 2017, ya que Valtteri Bottas es su nuevo compañero en sustitución de Nico Rosberg.Salo: «Tiene muy poco tiempo para acostumbrarse al equipo, a su forma de trabajar – a todo»Bottas se va a las flechas plateadas tras cuatro temporadas en Williams, firmando solo un año de contrato, aunque la escudería germana mantiene las opciones abiertas para 2018.Salo, quien pilotó para Lotus, Tyrrel, Arrows, BAR, Ferrari, Sauber y Toyota en su etapa en la Fórmula 1, de 1994 a 2002, asegura que el finés se enfrentará a muchos retos, aunque aprende rápido.“Solo tiene un año de contrato de momento, lo que es algo extraño.Tiene muy poco tiempo para acostumbrarse al equipo, a su forma de trabajar – a todo.Uno de los problemas es Lewis, va a ser claramente el número uno del equipo, y estará cabreado por perder el campeonato el año pasado, por lo que hará todo lo posible para conseguirlo”, comentó Salo para GPUpdate.net.“No creo que les traten igual. Vale, Mercedes tiene dos coches fantásticos, pero si hay algo nuevo y mejor, seguramente vaya para Lewis”, añadió.Salo, sin embargo, reconoce que la consistencia de Bottas puede serle de gran ayuda. Pero, con respecto a si el finés podría batir a Hamilton en 2017, asegura que es posible.“Creo que puede. Tal vez no rápidamente, pero como todo, si es consistente, puede ser una sorpresa para Lewis.Su consistencia ha sido increíble todos los años, solo algunos errores, cosa que es normal.Pero así es como se bate a tu compañero de equipo, siendo consistente. Sigue sumando puntos todo el tiempo y no tiene abandonos, así es como ganas campeonatos.“Este año podremos ver de lo que es capaz en Fórmula 1”, señaló.Salo también ha reconocido su sorpresa con la retirada de Nico Rosberg.“Si eres un piloto, eres un piloto, no puedes ser más; estoy muy sorprendido que decidiese no ser piloto.Es difícil decir la razón – solo él lo sabe. Tal vez sabe que Lewis va a ser más fuerte en 2017. Tal vez estaba asustado por la lucha.Mentalmente cansa mucho pasar por lo que ha pasado este año”, finalizó.