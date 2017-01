por Trupon » Hoy, 08:45

OFICIAL: Ross Brawn es el director general deportivo de Liberty Media

Sean Bratches será el responsable del apartado comercial de la categoría reina

MARTÍ MUÑOZ | 23 ENE 2017Liberty Media ha confirmado los nombramientos de Ross Brawn como director general de motor y de Sean Bratches como director general de operaciones comerciales. El grupo americano ha cerrado hoy la compra de la Fórmula 1, en una operación que ha ascendido hasta los 8.000 millones de dólares.Liberty es la nueva propietaria de la Fórmula 1 y desde hoy actúa como tal. Bernie Ecclestone ha sido obligado a dimitir y su puesto será ocupado por Chase Carey, que se convertirá en presidente y director ejecutivo de la categoría reina.Ahora, los estadounidenses han anunciado el fichaje de dos directivos de primer calibre para ocupar puestos estratégicos en su nuevo organigrama."Es fantástico volver al mundo de la Fórmula 1. Me lo he pasado bien asesorando a Liberty Media estos últimos meses y tengo ganas de trabajar con Chase, Sean y el resto del Equipo Fórmula 1 para ayudar a que el deporte evolucione"."Tenemos una oportunidad sin precedentes de trabajar juntos con los equipos y los promotores por una Fórmula 1 mejor para ellos y, más importante, para los fans", ha declarado Ross, que regresa al paddock tras dejar la dirección deportiva de Mercedes AMG F1 en 2013."Estoy encantado de darle la bienvenida de nuevo a la Fórmula 1", ha dicho Chase Carey, presidente y nuevo director ejecutivo de la categoría reina. "En sus 40 años en el deporte ha aportado su tacto mágico a todos los equipos con los que ha trabajado, con un conocimiento técnico, experiencia y contactos prácticamente sin parangón. Yo ya me he beneficiado de su consejo y saber"."Estoy encantado de que Sean se una a la Fórmula 1", ha añadido Carey. "Sean fue una fuerza motriz en la construcción de ESPN en una de las franquicias deportivas líder a nivel mundial. Su conocimiento y experiencia en ventas, marketing, prensa digital y distribución será de un valor incalculable en nuestro crecimiento de la Fórmula 1"."Tengo ganas de trabajar con Ross y con Sean, así como los actuales directivos Duncan Llowarch, nuestro CFO, y Sacha Woodward Hill, nuestra Consejera General, la FIA, Bernie y Liberty. Trabajaremos juntos para que la Fórmula 1 sea lo mejor que pueda ser para los equipos, promotores y los fans en los años que están por venir".Bratches también ha pronunciado sus primeras palabras. “Estoy entusiasmado por unirme a la Fórmula 1 y contribuir al crecimiento continuado de este deporte y marca internacionales. Me animan las oportunidades de crecimiento del negocio, el trabajar codo con codo con los patrocinadores presentes y futuros, los circuitos de carrera y los propietarios de los derechos de televisión, así como crear experiencias in-situ y digitales para la nueva generación, y servir así a los fans de la Fórmula 1”.