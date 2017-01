por GTO » Hoy, 00:09

El DRS podría tener los días contados en la F1Ross Brawn, nuevo director deportivo, pone en duda que sea del gusto de los aficionadosEl DRS podría desaparecer pronto de la Fórmula 1Un total de 866 adelantamientos. O lo que es lo mismo, algo más de un promedio de 41 por carrera se vieron durante la temporada 2016 del campeonato del mundo de Fórmula 1. Con estas cifras, el pasado curso fue uno de los más activos que se recuerdan en este sentido, pero uno de sus principales culpables podría tener los días contados.Gran parte de las maniobras de adelantamiento se realizan con éxito gracias al DRS. Haciendo buen uso de la aerodinámica, aquellos pilotos que tienen a un rival a menos de un segundo cuando pasan por el punto de detección de DRS, abren el mismo en la zona habilitada y, si las carencias de potencia de su motor no lo evitan, ganan una posición.Son adelantamientos, sí, pero generalmente en plena recta, y eso no es lo que quiere ver el aficionado, que ansía las batallas por ganar posiciones en plena curva.Por ello, los nuevos responsables de la Fórmula 1 que desbancaron del mando el pasado lunes a Bernie Ecclestone, están planteándose la posibilidad de hacer que el DRS desaparezca de la Fórmula 1. “¿Realmente es el DRS lo que quieren los aficionados? Ellos lo que quieren es entender lo que está pasando”, dijo el nuevo director técnico Ross Brawn poniendo en duda su continuidad en el tiempo.De hecho, Brawn no es el único que ha hablado recientemente sobre el DRS, siendo Adrian Newey, cerebro de Red Bull quien se mostró crítico. “El DRS es una solución para que los coches se adelanten, pero un adelantamiento de DRS no es precisamente algo memorable”, afirmó Newey.Sin embargo, y pese a todo lo comentado, muchos comentan que la nueva reglamentación prevista para el Mundial de 2017 y los nuevos compuestos de Pirelli, más anchos que los anteriores, pueden convertir las carreras en una procesión de coches, que a priori se agravaría más si cabe con la desaparición del DRS.Sea como sea, la eliminación del DRS de la Fórmula 1, cuanto menos, está sobre la mesa, y si continúa ganando adeptos, pronto podría tener fecha de caducidad.