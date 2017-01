por GTO » Hoy, 00:13

Los comisarios de la F1 serán más flexibles con los incidentes de carreraSolo sancionarán al piloto si están convencidos de que es culpable de una infracciónLa nueva temporada de Fórmula 1, la primera sin Bernie Ecclestone al mando, traerá más cambios. Según comunicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los comisarios de cada gran premio serán más tolerantes en los incidentes que se produzcan en las carreras y solo habrá castigos cuando la culpa sea claramente de uno de los pilotos.Se acabarán así las interminables refriegas posteriores a la carrera, los anuncios de investigación inmediata y esa sensación de inseguridad que provoca el hecho de que las carreras sean rearbitradas una hora más tarde en los despachos de los árbitros de las F1.Durante los últimos tiempos, la Fórmula 1 era un lugar de no fricción. Cada vez que había un incidente entre dos pilotos, se investigaba y alguno de ellos corría el riesgo de ser sancionado en la lucha por una posición, sobre todo en las salidas.La FIA quiere acabar con este galimatías. Después de la última reunión del Consejo Mundial del Motor, se acordó que a partir de ahora, los pilotos sólo se enfrentarán a sanciones por incidentes si son «completamente» culpables del mismo.Así lo recoge el artículo 38.2 a) del reglamento de la F1. «Será a discreción de los comisarios decidir si cualquier piloto involucrado en un incidente debe ser penalizado. A no ser que los comisarios tengan claro que un piloto fue culpable total o predominantemente de un incidente, no se impondrá ninguna penalización».