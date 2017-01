por GTO » hace 3 minutos

“No han sido elegantes con el despido de Ecclestone”Flavio Briatore se pronuncia sobre el despido de Bernie como mandamás de la Fórmula 1La decisión de Liberty Media de prescindir de Bernie Ecclestone está levantando discrepancias en cuanto a opiniones en la familia de la Fórmula 1. Algunos entienden que había llegado el momento de que el británico diese un paso al lado, pero otros, como Flavio Briatore, defienden que esta decisión, como mínimo, podría haberse llevado a cabo de otra manera.“Creo que la destitución de Ecclestone no ha sido muy elegante. Bernie ha dado éxito a muchos que no se lo merecían”, dijo el que fuese jefe de equipo en Renault en declaraciones concedidas a La Gazzeta Dello Sport.Briatore no oculta que, según su parecer, la Fórmula 1 no atraviesa ni mucho menos un buen estado de salud. “La situación es preocupante. La mayoría de las escuderías están en crisis y circuitos como Silverstone corren peligro”, explicó el exjefe de Fernando Alonso.En este sentido, los nuevos jefes de la F1 tienen un plan para relanzar el negocio, pero Briatore duda que el mercado norteamericano sea la vía más sencilla. “Liberty Media afronta un gran riesgo porque es un mercado difícil”, finalizó Briatore.