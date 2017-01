por GTO » Ayer, 16:51

Manor dice adiós a la F1No ha encontrado un comprador. Su adiós deja a la parrilla del Mundial 2017 con solo diez escuderíasLa parrilla del Mundial de Fórmula 1 de este año contará únicamente con 20 equipos después de que Manor cerrase este viernes sus operaciones después de entrar en administración por insolvencia y no encontrar un comprador a dos meses del inicio del campeonato.La empresa administradora 'FRP Advisory' dijo que si bien una entidad separada que mantiene los derechos para entrar al Mundial de F-1 continúa activa, la empresa que maneja el equipo, 'Just Racing Services Ltd' (JRSL), cerró sus operaciones.Casi todos los 212 empleados del equipo, que fueron enviados a sus casas el viernes, serán despedidos la próxima semana. El equipo británico, último en el Mundial de 2016, entró en administración por insolvencia el 6 de enero.«Es profundamente lamentable que el equipo haya tenido que dejar de operar y cerrar sus puertas», dijo en un comunicado el administrador conjunto Geoff Rowley, que añadió que 'FRP' y la gerencia del equipo no pudieron asegurar nuevas inversiones dentro del plazo disponible.Los administradores de Manor se habían mostrado esperanzados a principios de semana de lograr una solución, en medio de la especulación sobre una posible compra de un grupo indonesio, al decir que las conversaciones con las partes interesadas se habían intensificado.Manor, que usó motores Mercedes en 2016 y que es propiedad de Stephen Fitzpatrick, que dirige el proveedor británico de energía 'Ovo', necesitaba por lo menos medio millón de libras esterlinas (622.000 dólares) para pagar salarios, preparar los monoplazas y asistir a los tests de finales de febrero antes de que la temporada comience en Melbourne el 26 de marzo.