por GTO » Ayer, 16:59

Roberto Merhi: "El paddock de F1 es el más triste en el que he estado"El piloto español espera que la entrada de Liberty Media ayude a que la Fórmula 1 mejore en varios aspectos.Pese a su corta edad, Roberto Merhi ha tenido oportunidad de competir en numeroso campeonatos. Más allá del Karting, el castellonense ha competido en carreras de Fórmula Renault 2.0 así como de Fórmula 3. Más tarde estuvo en el DTM para saltar a las World Series by Renault, lo que le acabó catapultando a la Fórmula 1 y más tarde al mundial de resistencia (WEC), lo que le ha dado un punto de vista muy interesante sobre el mundo de las carreras desde dentro.Cuestionado por el futuro de la Fórmula 1 tras la salida de Bernie Ecclestone en los micrófonos de Cope GP Roberto declaró; “Espero que el cambio de Bernie sea para bien. Espero que los aficionados puedan acercarse más a los pilotos. El paddock de Fórmula 1 es el más triste de todos en los que he estado. No hay ambiente de carreras. Espero también que cambie algo el tema de los pilotos de pago y también dónde se va a competir. Hoy en día nos vamos a sitios como Malasia, Bahréin, o Shanghái donde no hay nadie en las gradas. Es un poco triste ir a correr a esos lugares donde no hay nadie mirándote. Espero que eso cambie.”Roberto considera que los cambios futuros de la Fórmula 1 serán a mejor, al tiempo que confesó la decepción que le supuso el Fórmula 1 que él piloto. “El coche que yo me encontré me parecía una broma. Lo que se movía no era normal. El sueño de mi vida era llegar a Fórmula 1, y cuando lo logré, lo que me encontré no era lo que me esperaba, con un coche que era incluso más lento en paso por curva que un Fórmula 3, unos neumáticos donde no podías empujar... Te pasas toda la vida empujando en cada carrera al máximo para poder llegar aquí, y cuando llegas, no puedes empujar, era raro, todo muy raro. Seguro que el nuevo coche va a ser 25 veces más divertido de pilotar.”El ex piloto de Manor aún no tiene su futuro claro, aunque sí afirmó tener varias ofertas para la próxima temporada, aunque desafortunadamente ninguna de ellas será en LMP1, donde el piloto castellonense esperaba llegar especialmente después del gran desempeño en las 24 horas de Le Mans.