Sainz: "¿Por qué la gente dice que no se podrá adelantar sin haber probado los coches?"Sainz no comparte los augurios sobre la dificultad para adelantar en 2017, y se muestra muy optimista ante las perspectivas que ofrece la nueva Fórmula 1“Que si los coches corren más y va a ser más difícil adelantar… ¿Cómo lo sabes? A mí, ver a tanta gente negativa estos últimos meses, sinceramente, no me ha gustado, y no veo el por qué sin haber probado los coches todavía. Es muy pronto. Tenemos la oportunidad de una nueva F1 que llega ahora, vamos a ver qué tal va, pero ya decir antes de probar que va a ser más difícil adelantar…” Carlos Sainz rechaza esa corriente que parece extenderse en algunos sectores según la cual los nuevos monoplazas de 20127 serán más rápidos a costa de una mayor dificultad para adelantar.Sainz se estrenaba en Madrid como nuevo embajador de Smith, la firma americana de gafas y cascos para esquí, ciclismo, y deportes de aventura. Y aprovechó para dar su versión de algunos temas antes de comenzar un nuevo ciclo de la Fórmula 1 en 2017 "¿Cómo sabes si los coches van a ser mucho más lentos en recta o tienen más resistencia aerodinámica? A lo mejor hay más rebufo, el DRS tiene más efecto, puede que tener unas ruedas mejores te permite atacar más, o hacer más adelantamientos… Igual que puede ser al contrario, también puede ser positivo”.La 'chicha' que faltaba en años anterioresRespecto a los nuevos monoplazas, Felipe Massa reconocía recientemente que los simuladores solo pueden dar una idea aproximada de ellos. Según Sainz, “puedo aseguraos que los coches van a ser más rápidos, seguro. El paso por curva, cuánto, no lo sabemos, porque sin probar los neumáticos todavía no sabemos si van a ser dos segundos o más rápidos. ¿Y qué conclusiones provisionales ha sacado de su experiencia con el simulador? “Me transmite que es un coche más divertido de llevar, las curvas de Barcelona las haces mucho más rápido y, por lo menos, impresiona más. Como piloto, te gustan los coches más rápidos, es lo menos que le puedes pedir a la Fórmula 1. Este año van a tener ese punto extra de ‘chicha’ que quizás le faltaba en años anteriores”.Según Sainz, “si los equipos o quien haya ideado (el reglamento) lo consigue o no, ya no lo sé. Pero los motores ya tienen 1000 Cv, no necesitamos más. Aerodinámica no nos va a faltar, tenemos más que en mucho tiempo, y similar a los años mágicos de los que todo el mundo habla” ¿Y en cuanto al neumático, otro factor fundamental? “Una rueda tan ancha no se ve desde hace mucho tiempo en la F1, y encima Pirelli dice que el neumático no se va degradar y vamos a poder atacar con el nuevo. Por lo menos, parece que va en la dirección que yo decía cuando me preguntaban sobre ello. ¿Se va a poder adelantar? En 2004 y 2005 había millones de personas delante de la televisión, y había muy pocos adelantamientos”.El español también se felicita porque los comisarios “van a abrir un poco la mano y nos van a dejar a luchar en pista. Habrá más tensión, más adelantamientos, hasta ahora hemos estado muy limitados por el qué dirán los comisarios. Un día te portas fatal y no te penalizan, y al siguiente lo hacen por una tontería. Era algo que lo pilotos no podíamos entender. Parecen que van a abrir la mano y nos van a dejar luchar, que es lo que me gusta a mí y a todos”.